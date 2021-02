Chi è Antonio Catricalà, l’ex sottosegretario? Cosa sappiamo di lui? Scopriamo insieme qualche dettaglio della sua vita pubblica e privata

E’ stato ritrovato morto nella sua abitazione questa mattina. Stiamo parlando di Antonio Catricalà, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Mario Monti lo aveva indicato. Precedentemente aveva ricoperto la carica di sottosegretario generale. I motivi della sua morte non sono stati ancora confermati anche se dalle prime ipotesi si parla di un suicidio. Originario di Catanzaro, il politico aveva una laurea in legge a Roma. Fu uno degli assistenti di Pietro Rescigno e successivamente vinse il concorso in magistratura e per l’esercitazione della professione forense, poi quello per Procuratore dello Stato e per avvocato dello Stato. Nel 1982 vinse il concorso per consigliere di Stato.

Morto Antonio Catricalà: cosa sappiamo di lui?

Ha perso la vita all’età di cinquantanove anni il sottosegretario Antonio Catricalà che lascia la moglie e le sue due figlie in un lutto profondo. Non ha fatto parte solo del mondo politico e dei piani alti, ma è stato anche un insegnante nella facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Roma Tor Vergata di diritto privato; più tardi nell’Università di Giurisprudenza della LUISS Guido Carli, ha insegnato diritto dei consumatori. Nella sua carriera politica invece ha collaborato con l’Ufficio legislativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è stato Capo di Gabinetto e consigliere giuridico nei Ministeri. E’ stato anche segretario generale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Grande amico, grande servitore dello Stato, Antonio #Catricalà lascia un incolmabile vuoto in tutti quelli che lo hanno conosciuto e hanno avuto l’onore e il privilegio di lavorare con lui. È un dolore fortissimo. pic.twitter.com/758BGLXhPa — Renato Brunetta (@renatobrunetta) February 24, 2021



I suoi colleghi non hanno perso occasione di commemorare con un messaggio sui social il loro caro amico morto, l’Italia intera si stringe attorno al lutto della famiglia di Antonio Catricalà.