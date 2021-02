Acolti tv 23 febbraio: sempre in cima alla classifica

Cosa è andato in onda il 23 febbraio? Quali sono i dati degli ascolti tv di ieri sera? Scopriamo insieme tutti gli aggiornamenti

Sono sempre di più i telespettatori incollati alla televisione, soprattutto in questo periodo in cui in Italia scatta il coprifuoco alle 22. Ieri su Rai 1 è andata in onda una puntata all’insegna del divertimento, nostalgia e musica. Con Carlo Conti al comando è stata presentata A Grande richiesta, su canale 5 invece molti hanno visto la Champions League. Come ogni giorno, analizziamo insieme i dati auditel del 23 febbraio.

Ascolti tv 23 febbraio: quali sono i dati?

Sul podio della vittoria troviamo in prima posizione Canale 5 con la Champions League, la partita tra Lazio e Bayern Monaco ha registrato una media di 3.637.000 spettatori pari al 14,1% di share. A questi dati vanno aggiunti gli ascolti di Sky: 658 mila, 2,5%. Al secondo posto Su Rai1 A Grande Richiesta Che Sarà Sarà con i Ricchi e Poveri ha tenuti incollati 2.685.000 telespettatori, 12,6% share. Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile 1.701.000 con l’8,4%. A seguire su Italia 1 Le Iene Show 1.388.000, 8,3%di share; su La7 Dimartedì 1.307.000, 6%; su Rete4 Fuori dal Coro 992.000, 5,5%. Su Rai3 Cartabianca 1.151.000 con il 5,4%. Su Tv8 Se Scappi ti Sposo 354.000 con l’1,6% e per finire sul Nove Lara Croft Tomb Raider2 con 333.000 telespettatori e l’1,5% di share.

Questa sera il pubblico italiano avrà una vasta scelta tra L’amore strappato su Canale 5, La caserma su Rai2, Chi l’ha visto su Rai 3, Stasera Italia speciale su Rete 4 e Un sacchetto di biglie su Rai1. E voi avete già scelto cosa guardare?

