Le pagelle ed il tabellino della gara di andata degli ottavi di finale di Champions League tra Atalanta – Real Madrid, appena terminata.

Grande partita dell’Atalanta che riesce a mantenersi sullo 0-0 fino agli sgoccioli del match con una delle squadre più forti del mondo. Divario tecnico e gap sicuramente incomparabile sulla carta ma in campo non si è vista così tanta differenza. I neroazzurri sono rimasti in dieci dal 17′ per l’espulsione di Freuler che ha atterrato al limite Mendy.

Atalanta-Real Madrid: il tabellino e le pagelle

Sarebbe stata una buona occasione quella dell’Atalanta di concludere sullo 0-0 per giocarsela al Santiago Bernabeu augurandosi in un risultato positivo per tentare di compiere l’impresa nella gara di ritorno.

ATALANTA (3-4-1-2) – Gollini 6.5; Toloi 6, Romero 6.5, Djimsiti 6; Maehle 6 (86′ Palomino s.v.), De Roon 6, Freuler 4.5, Gosens 6.5; Pessina 6; Muriel 5.5 (55′ Ilicic 5) (86′ Malinovskyi s.v.); Zapata 5.5 (29′ Pasalic 6). A disposizione: Rossi, Sportiello, Šutalo, Lammers, Caldara, Ruggeri, Miranchuk. Allenatore: Gasperini.

REAL MADRID (4-3-3) – Courtois 6; Lucas Vazquez 6.5, Varane 6, Nacho 6, Mendy 7.5; Kroos 6.5, Casemiro 5.5, Modric 7; Asensio 5.5 (76′ Arribas s.v.), Isco 6 (77′ Hugo Duro s.v.), Vinicius Junior 5 (56′ Mariano Diaz 5.5). A disposizione: Lunin, Altube, Blanco, Chust, Gutierrez. Allenatore: Zidane.

ARBITRO: Stieler

AMMONITI: Casemiro, Mendy, Gosens

ESPULSO: Freuler

La gara di ritorno si disputerà al Bernabeu il 16 marzo e l’Atalanta in 11 contro 11 per tutta la gara potrà tentare il colpaccio giocando fuori casa, dato che è sotto solo di un gol.