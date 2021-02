Aurora Ramazzotti approva: “Ma lasciatemi mast***re in pace” – FOTO

La bella Aurora Ramazzotti sappiamo che non ha peli sulla lingua e anche stavolta non ha esitato a condividere un argomento “piccante” nelle stories

Aurora Ramazzotti è ormai sulla scena dell’onda e ha acquisito forse maggiore visibilità anche della mamma Michelle. Abbiamo avuto modo di vederla tra gli inviati delle Iene Show, trasmissione condotta da Alessia Marcuzzi con Nicola Savino e la Gialappa’s Band, ma la giovane ora è anche diventata testimonial di un noto brand di gioielli.

Gioielli Morellato l’ha infatti scelta per la sua campagna #Gioiellidavivere, un volto fresco il suo, che sa regalare bellezza e radiosità senza troppi orpelli, e in cui molte ragazze si riconoscono.

Aurora negli ultimi mesi è stata molto al centro dei giornali di gossip per il suo messaggio di body positivity e per il candore con cui aveva condiviso foto personali sui social che palesano le sue “presunte” e soggettive imperfezioni, come brufoli e un corpo normale.

Aurora Ramazzotti parla sui social di un tema caldo. Vediamo cos’ha combinato ancora

Parla di tutto, anche di argomenti spesso scottanti e visti come troppo pudici per essere affrontati sui social e sul web. Invece la ragazza sfrutta spesso la sua visibilità per tranquillizzare le giovani donne come lei su tematiche a volte scottanti come la sessualità, che abbiamo già visto affrontare con naturalezza delle q/a sulle stories di Instagram.

L’ultimo argomento affrontato poche ore fa, attraverso la ricondivisione delle stories di MySecretCare, la pagina social che si occupa di sesso dalla A alla Z, come spiegano loro nel claim in bio. E stavolta il tema è la masturbazione. Aurora senza scrivere nulla sul breve reel postato affronta l’argomento vibratori e stimolazione femminile che invece è vista come un tabù per molte donne.

Ancora una volta, così facendo, lancia un appello importante alle follower che la seguono, di essere sé stesse sempre, anche nell’intimità. Si tratta di un atto di coraggio che le si deve e che molte influencer più visibili di lei non hanno mai pensato di mettere in luce.