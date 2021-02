Beautiful, anticipazioni 24 febbraio: Liam minaccia Thomas, ma lui non cede. Lo stilista ha una proposta per Hope.

Da quando Hope è la madre legale di Thomas, la situazione in famiglia è andata solo peggiorando. Liam ha affrontato Thomas, accusandolo di essersi fatto credere morto solo per suscitare la compassione di Hope. Steffy invece si è confrontata con Hope, cercando risposte al suo attaccamento morboso nei confronti di Douglas. Tra i quattro si sta venendo a creare un intreccio di relazioni ed invidie davvero pericoloso. La situazione potrebbe esplodere a breve.

Beautiful, anticipazioni 24 febbraio: Thomas sfrutta di nuovo Douglas

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Steffy è sempre più arrabbiata con Hope. Nonostante la giovane Forrester non abbia ancora perdonato il fratello per averle nascosto la vera identità di Beth, non vuole che Hope si prenda gioco di lui. Nel frattempo Liam intima a Thomas di stare lontano dalla sua ragazza, ma lui controbatte: adesso che Hope è la madre legale di Douglas, anche loro condividono un figlio e sono una famiglia.

Sempre dalle anticipazioni scopriamo che Thomas sfrutterà nuovamente Douglas per arrivare a Hope. Tramite il bambino, lo stilista chiederà alla ragazza di tornare a lavorare ad Hope for the future, la linea di moda che aveva lanciato quando era solo un’adolescente. Hope, sul momento, non saprà cosa dire.

