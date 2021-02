Bianca Atzei e quel selfie allo specchio che mostra forme pazzesche – FOTO

Bianca Atzei. La cantante pubblica uno scatto ad alto contenuto sensuale su Instagram. Il messaggio di amore verso qualcuno di speciale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Atzei (@biancaatzei)

Settimane felici per Bianca Atzei. La cantante milanese, classe 1987, si sta godendo il successo del suo ultimo singolo dal titolo John Travolta, realizzato in collaborazione con il duo Legno.

Il video clip è stato rilasciato il 5 Febbraio scorso e, a distanza di poche settimane, ha collezionato migliaia di visualizzazioni su YouTube. Ad oggi sono quasi 30mila. Il brano si allontana dal precedente stile dell’artista per favorire sonorità che spaziano dall’elettronica, all’indie e pop music.

Il testo parla di un rapporto in crisi, prossimo alla chiusura definitiva. E’ pieno di riferimenti musicali e cinematografici a partire ovviamente dal titolo che porta il nome del famosissimo attore di Hollywood, passando per il regista Martin Scorzese e arrivando a citare più volte i Beatles.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Aida Yespica, deliziosa nel selfie davanti allo specchio: labbra da infarto e… FOTO

Bianca Atzei. Musica, sensualità e amore per se stessi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Atzei (@biancaatzei)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Rocio, lady Bova si presenta in lingerie bianca: le trasparenze nei punti giusti – FOTO

La cantante Bianca Atzei è regina del web. Nella sua vita c’è spazio per altro oltre alla musica. La ragazza, dotata di una figura sensuale, armoniosa e prorompente, si propone ai suoi fan anche nelle vesti di modella ed influencer.

L’ultimo post pubblicato su Instagram propone un’immagine strepitosa che lancia un messaggio positivo. Lei, bellissima, accovacciata davanti a uno specchio, è intenta a scattare un selfie. Jeans comodi, una maglia di ciniglia sui toni del rosa e stivali caballeros.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Atzei (@biancaatzei)

La cantante si fa promotrice di un’idea già ampiamente sviscerata nel corso del tempo ma che non fa mai male ricordare. “In un periodo in cui gli abbracci mancano da moltissimo e i sorrisi sui volti delle persone che incontri per strada sono sempre più tristi, fa bene fermarsi, guardarsi e riflettere” – inizia così la didascalia che lascia su Instagram e continua: “Pensare un po’ di più a se stessi e ritagliarsi dei momenti per noi, ci fa sentire più amati. E amarsi, anche se è difficile, è alla base di tutti i sentimenti”.