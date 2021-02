Bianca Guaccero, passerella scatena emozioni, torna bambina: da brividi – VIDEO

Bianca Guaccero fa il suo ingresso non legale a “Detto Fatto”, sembra essere tornata indietro ma i fan la pensano diversamente

Cuori e baci per la presentatrice di “Detto Fatto“, Bianca Guaccero che ha scatenato nell’ultima performance, pubblicata su Intagram un “groviglio” di emozioni uniche. Sembra essere tornata indietro di tanti anni fa, ma i fan non le pensano allo stesso modo.

Lo spirito di giovialità e solidarietà di Bianca sono gli “ingredienti” giusti per accaparrarsi tutta l’approvazioni di fan e telespettatori, che stavolta hanno bissato i commenti a suo favore dopo una passerella da brividi, in fase “anteprima”.

La pugliese, in questo triste momento che abbraccia purtroppo l’Italia è la “garante” per eccellenza della felicità, senza minima contraddizione. Se preferite riempire le vostre giornate di buon umore, allora sintonizzatevi sulle reti Rai. Ci penserà lei a farvi vedere la luce e allontanarvi i pensieri da guai e preoccupazioni, mai come stavolta, dietro l’angolo

Bianca Guaccero, fashion ed elegante: moove sexy da capogiro

Quando si avvicina l’ora di Bianca Guaccero e della sua trasmissione di “Detto Fatto”, il pubblico inizia già ad incollarsi davanti la tv e assaporare tutte le tematiche che vi si affrontano in studio.

La regina di casa Rai del momento ha dimostrato di saper ricoprire alla grande questo prestigioso ruolo di presentazione e i fan la ringraziano a dovere, ogni giorno, commentando in maniera favorevole la puntata appena trascorsa.

Ma ciò che più ha impressionato i telespettatori Rai è il mood in anteprima della Guaccero, che precede la sigla inziale del programma. Lei si dimsotra già in versione super adrenalinica. Oltre ad avere le qualità da conduttrice intelligente e simpatica, vanta di un fascino a dir poco spettacolare.

Prima della messa in onda di “Detto Fatto” eccola vestita fashion ed elegante e “abbozzare” in maniera vincente le movenze da modella seduttrice.

Per la showgirl pugliese, “sembra essere tornati indietro a quando avevo 15 anni”, ma i suoi ammiratori la pensano diversamente, stupiti da un’impressionante performance, da passerella alla moda, che non ha nulla a che invidiare alle più grandi dive del mestiere