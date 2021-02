Can Yaman e Diletta Leotta smentiscono i rumors, belli e affiatati

Nonostante i dubbi e le malelingue, la storia fra Diletta Leotta e Can Yaman sembra procedere a gonfie vele: lui la accompagna persino dal parrucchiere

I due fidanzati più chiacchierati del momento hanno sconvolto nuovamente tutti gli appassionati di questa “saga”, che oramai impegna le puntate dei più noti salotti televisivi. Nonostante i dubbi e le malelingue, fra Can e Diletta sembra procedere a gonfie vele: i due, affiatati e complici, sono stati intravisti persino dal parrucchiere.

L’attore turco ha aspettato pazientemente che la bella giornalista si facesse una piega, non mancando di darle suggerimenti e consigli. Di fronte alla bella fidanzata, Yaman è parso completamente folgorato. Parallelamente, quest’ultimo è stato anche avvistato a spasso con la suocera, con la quale starebbe cercando la casa perfetta per andare finalmente a convivere.

Can e Diletta: l’amore supera ogni ostacolo

L’amore, si sa, è in grado di superare qualsiasi ostacolo, e questo sembra essere proprio il caso di Can Yaman e Diletta Leotta. La loro storia d’amore, fin da subito etichettata come finta e studiata a tavolino, resiste alle malelingue e si rafforza ogni giorno di più. Proprio quest’oggi, i due fidanzati sono stati immortalati dal parrucchiere, dove Diletta si è recata per rendersi ancora più bella.

L’attore turco, che è impegnato nella preparazione fisica richiesta dalla sua prossima fiction, non manca mai di far sentire alla giornalista il proprio appoggio. Attraverso le Instagram stories, Can riprende i servizi televisivi della Leotta, omaggiandola per la bravura messa in campo.

Anche quando sono distanti, Can e Diletta sembrano pensare costantemente l’uno all’altra. Il passo per la convivenza, a questo punto, potrebbe essere assai breve: ci saranno novità?

