Caterina Balivo vestaglia e divano: divina e trasparente. Un amore – FOTO

La conduttrice romana Caterina Balivo ha condiviso sui social un momento in cui ha aperto dei regali di compleanno, divina sul divano

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

Ieri Caterina Balivo ha compiuti 41 anni ma ha vissuto il suo compleanno con molta nostalgia, l’anno scorsa era con amici e famiglia a festeggiare il grande evento per lei mentre quest’anno è tutto in sordina e l’isolamento si fa sentire anche per lei che invece è sempre molto energica e solare.

Per le sue grandi conduzioni Rai, Caterina è molto seguita anche sui social dove condivide momenti spensierati delle sue giornate fatte d lavoro, amicizie e famiglia. Proprio la famiglia è stata il suo punto fermo degli ultimi mesi, la malattia del marito risultato positivo al Covid l’hanno allontanata definitivamente dalla conduzione Rai per dedicarsi a lui.

Il marito Guido Maria Brera le è vicino dal 2014 e insieme hanno due figli, Guido Alberto nato nel 2012 e poi la piccola Cora nata nel 2018. Caterina però è stata rivista come giudice nel programma “Il Cavaliere mascherato”, condotto da Milly Carlucci, e proprio questa nuova avventura è per lei motivo di spensieratezza in un momento così difficile.

LEGGI ANCHE -> Emma Marrone di fuoco, a letto solo con magliettina e slip. Divina – FOTO

Caterina Balivo, sensuale sul divano. Sembra un gran donna di classe

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

LEGGI ANCHE -> Paola Turani e il suo abbraccio preferito, la dolcezza dell’amore – FOTO

Reduce ancora dai festeggiamenti svolti in casa con la famiglia – il balletto con il marito e vista mare che ha postato sui social è ancora nel cuore di molti – Caterina sta passando le ultime ore a scartare regali che le hanno donato i colleghi negli studi Rai.

Nelle stories di Instagram la vediamo infatti seduta su un divanetto grigio mentre scarta i doni, alcuni gioielli ed una borsa. È davvero molto signorile con le gambe allungate e indosso un abito di seta color corallo e fucsia che sembra una vestaglia chiusa in vita da un cordoncino.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Capelli in piega e un trucco elegante, posa composta e sempre gran sorrisi che fanno impazzire molte delle persone che la seguono e che proprio per questa sua irrefrenabile allegria la supportano nelle sue nuove avventure lavorative e familiari.

PER RIMANERE INFORMATO SU TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO GUARDA IL TG DI YESLIFE