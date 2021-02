La regina delle influencer, nonchè imprenditrice digitale, blogger e desiner, pubblica una foto per annunciare il suo nuovo progetto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

La bellissima moglie di Fedez annuncia ai suoi 22,6 milioni di followers un nuovo progetto per questa Pasqua 2021: “Usiamo Pasqua per fare del bene“.

Chiara è circondata dal rosa: il colore domina il divano, le sue scarpe, la felpa e le uova di cioccolata.

La Ferragni sfoggia un incantevole sorriso, del quale i seguaci si sono follemente innamorati, lasciandole più di 300.000 like e 3.000 commenti in tre ore.

LEGGI ANCHE >>> Chiara Ferragni: pancione esplode ma non solo quello, FOTO

Chiara Ferragni sparisce e resta solo Chiara: ecco le sue parole…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

LEGGI ANCHE >>> Chiara Ferragni, selfie e coccole con lui: “Amore mio” – FOTO

Durante una delle sue interviste, Chiara si mette a nudo, parlando delle sue passate insicurezze: “Essere fiera di chi sono è una conquista recente. A riguardo, le cose sono cambiate prima in peggio e poi in meglio nel 2016, quando vivevo ancora a Los Angeles. Fino a quel momento ero sempre stata fidanzata. Poi, all’improvviso, da un giorno all’altro, sono stata mollata. E lì è iniziato tutto: improvvisamente non riuscivo a stare bene da sola, in quella casa grande a Los Angeles“.

E ancora: “Sono stata così costretta a ragionare sulle mie insicurezze e questo ha significato soprattutto fare i conti con la mia volontà di pianificare tutto perché in realtà avevo pianificato tutto fino a quel momento. E tutto era funzionato. Ma la vita non è perfezione“.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Infine aggiunge: “E io l’ho capito bene in quel momento, quando ogni cosa sembrava andare storta, dalle sciocchezze agli impegni lavorativi, fino a certe piccole grane di salute“.