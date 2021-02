Cipria, alla scoperta degli usi poco convenzionali del cosmetico – VIDEO

La cipria non è solo per il viso. Sono tanti infatti gli usi – alcuni poco convenzionali – del cosmetico. Ecco alcuni esempi.

Uno dei prodotti make-up che non può mancare nel vanity di una donna è sicuramente la cipria: quella polvere perlata che riesce in pochi gesti a dare al viso un aspetto più ricercato e fine. Tuttavia, la cipria negli ultimi anni viene impiegata per assolvere anche ad altre funzioni, alcune delle quali sono molte curiose. Secondo infatti gli esperti del settore, questo cosmetico – meglio se trasparente – può davvero diventare indispensabile e da portare con sé, soprattutto in questo periodo in quanto una delle funzioni poco convenzionali della cipria torna utile oggi più che mai.

Cipria, una polvere per tanti usi: sveliamoli

Sicuramente l’uso atipico più noto della cipria, ma ribadirlo non guasta mai, riguarda le labbra: utile per far durare il rossetto, a prova di bacio o semplicemente di mascherina. Per avere un rossetto a lunga tenuta è davvero semplice, basta applicare uno strato di rossetto, munirsi di velina che verrà posizionata sulle labbra. Dopodiché passare la cipria con apposito pennello e rimuovere la velina. Concludere il tutto con una seconda applicazione del rossetto. Ed il gioco è fatto!

Se vedete qualcuno applicare la cipria sul cuoio capelluto, non allarmatevi…la polvere infatti funge da shampoo secco e assorbe il sebo presente (ovviamente una soluzione temporanea).

La cipria si rivela altresì utile se applicato sulle ciglia appena prima di applicare il mascara. Lo sguardo sarà più intenso e le ciglia appariranno più lunghe.

Se non volete adottare questi trucchetti perché vi sembrano lontani anni luce dalla funzione primaria del cosmetico, potete comunque considerare di applicarlo sulle palpebre.

Il suo effetto perlato consente di essere utilizzato come ombretto per un effetto naturale ma luminoso.

IL TUTORIAL SUGLI USI ALTERNATIVI DELLA CIPRIA