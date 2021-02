Conti in tasca ai politici italiani. Il più ricco? Il nome che non vi aspettate

Conti in tasca ai politici italiani. Il servizio delle Iene che ha svelato i guadagni di alcuni degli esponenti più in vista. Cifre da capogiro

Un servizio della famosissima trasmissione di denuncia sociale targata Mediaset, Le Iene, ha posto un interrogativo interessante: i nostri politici, prima del loro ingresso in Parlamento, guadagnavano di più o di meno rispetto a ora?

Con un reddito medio di 140mila euro annui, i politici italiani, secondo uno studio dell’Unione europea, hanno gli stipendi più alti del mondo, superando Stati Uniti, Germania, Francia e Regno Unito dove il compenso è addirittura dimezzato.

Filippo Roma e Marco Occhipinti hanno messo a paragone l’ultimo reddito dichiarato di 100 politici rispetto a quando erano dei comuni cittadini. Il redditometro delle Iene ha svelato dati incredibili. Non per tutti è stato necessariamente un vantaggio. Per altri invece le cifre toccano vette da capogiro.

Conti in tasca ai politici italiani: redditi stellari

Paolo Zangrillo, è tra i personaggi politici che ci ha rimesso diventando deputato di Forza Italia. Il fratello del celebre medico Alberto Zangrillo ha dichiarato 98.471 euro rispetto agli 820.799 euro che dichiarava quando era dirigente d’azienda (una diminuzione di 722.328 euro). Tra quelli che hanno visto diminuire il reddito ci sono anche nomi come Vittorio Sgarbi, Renato Brunetta e Laura Boldrini.

Il leghista Simone Pillon, spesso oggetto di discussione per i post controversi rilasciati sui social network, ha dichiarato un aumento di 203.243 euro (è passato da 40.155 euro nel 2017 ai 243.398 nel 2019). Maria Elisabetta Alberti Casellati ha registrato un incremento di 215.699 euro. Ignazio La Russa (FdI) dichiara 347.352 euro nel 2019, registrando un incremento di +239.682 euro.

Chi è il Paperon de’ Paperoni, quello che dichiara più reddito? Matteo Renzi vanta il primato di politico più ricco. Rispetto a quanto dichiarato nel 2013, ha registrato un aumento di ben 936.318 euro. Facendo un paragone con Giuseppe Conte, quest’ultimo registrava un reddito incrementato nel 2018, superando all’epoca quello di Renzi, con un +781.583 euro. Nel 2019, il reddito di Conte è andato in drastica discesa (-211.840 euro). E’ al quinto posto nella classifica di chi ci ha perso di più.

Di chi è il secondo posto tra i più ricchi? Della senatrice leghista Giulia Bongiorno che ha registrato un incremento di 644.138.