Cristina Buccino, camicetta si apre, bellezza non convenzionale: un sogno – FOTO

Cristina Buccino siede comodamente sul divano alla ricerca di un pò di relax. Camicia sbottonata… Non è da tutti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina Buccino 🇮🇹 (@cribuccino)

La showgirl e attrice calabrese, Cristina Buccino ha fatto scalpore nel cuore dei follower di Instagram con un ritratto da capogiro, che scende a compromessi con alcuni particolari. D’altronde parliamo di una diva dello spettacolo che ha avuto un grande seguito da un punto di vista dello spettacolo. Non solo nelle vesti di artista, ma anche di modella, grazie a quel fascino incommensurabile che si ritrova “stampato” nel dna.

Il “doppio” ruolo sotto i riflettori le ha dato una motivazione in più per reggere il durissimo confronto con le colleghe di “pista”. Ad oggi sembra che la Buccino sia in netto vantaggio. E a testimoniarlo sono soprattutto alcuni dei suoi più grandi ammiratori, tra cui Andrea Iannone, al quale le è stato attribuito un flirt, successivamente smentito

LEGGI ANCHE —–> Chiara Nasti senza freni, il seno è tutto di fuori, irresistibile – FOTO

Cristina Buccino, seduta sul divano…un sogno

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina Buccino 🇮🇹 (@cribuccino)

LEGGI ANCHE —–> Alice De Bortoli e il selfie allo specchio che fa sognare, che fisico da capogiro-FOTO



La bella e affascinante, Cristina Buccino è sempre più “bollente” sui social network dopo l’ultima foto che non ha lasciato alcuno scampo ai follower. Le telecamere sono tutte per lei, ad individuare ogni singolo dettaglio di una bellezza magistrale, tipica di una modella in fase composta, prima della “furiosa” tempesta di fascino e sensualità.

Non starebbe attraversando un buon momento in amore, a testimonianza di una rosa appassita che “muore” al primo sguardo. Lei nel frattempo cerca di rialzarsi all’in piedi, facendo di necessità virtù all’interno delle quattro mura di casa.

Mai come nelle ultime ore la nostra Buccino fa rima con una bellezza “non convenzionale”, caratterizzata da una tranquillità apparente. Stavolta la regina di Instagram calabrese ha attirato a sè l’attenzione dei fan, spingendosi oltre le aspettative.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina Buccino 🇮🇹 (@cribuccino)

Camicetta estiva sbottonata e fuori, lo spettacolo di un dècollète da brividi, con tanto di tatuaggio a cuore nel bel mezzo dei “sogni”. E voi invece cosa ne pensate della sua performance in status di relax? Fatecelo sapere