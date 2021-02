Dayane Mello, la gaffe su Sanremo: “Ma come fa a saperlo?”

Durante una conversazione in giardino con Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli, la bella Dayane si lascia sfuggire una frase che non avrebbe dovuto proferire e il web insorge.

Il Grande Fratello Vip sta giungendo al termine, manca ormai una settimana alla finale e gli inquilini dopo quasi 6 mesi finalmente potranno tornare alla loro vita al di fuori della casa.

In teoria i gieffini, come di consueto, dovrebbero perdere totalmente il contatto con il mondo esterno e non avere notizie di ciò che succede oltre le mura di Cinecittà.

Qualcosa però non torna perché il personaggio più amato e discusso di questa edizione ossia la bellissima modella brasiliana Dayane Mello, si è lasciata sfuggire una frase che non è passata inosservata ai telespettatori più attenti.

L’ingresso nella casa di Dayane infatti risale all’inizio del reality che è stato il 14 settembre e oggi sono passati oltre 5 mesi: come fa dunque ad avere notizie riguardanti il Festival di Sanremo?

La soffiata ricevuta da Dayane

La domanda sorge spontanea nel momento in cui, questa sera, la brasiliana trovandosi in giardino insieme a Pierpaolo e Andrea, in attesa del Late Show di Tommaso Zorzi se n’è uscita con questa frase: “Il 2 marzo inizia Sanremo” e i gli altri due concorrenti che la stavano ascoltando si raggelano. Lei a quel punto non sapendo come rimediare, aggiunge: “Come lo so? Eh. Lo so!”.

Il web insorge accanendosi contro un reality poco puro come dovrebbe essere e constatando che gli autori svelano troppe informazioni che fanno perdere il senso del gioco. Soprattutto perché a dirlo è stata proprio Dayane che è sempre stata considerata una delle ‘protette’ del Gf.

Alcuni però fanno notare che durante un collegamento dalla casa nella diretta condotta da Alfonso Signorini, l’opinionista Pupo si era lasciato sfuggire l’indiscrezione.

Ma se così fosse perché Dayane non ha detto il vero motivo del tutto casuale per cui ha sentito la notizia non rimanendo invece di stucco dopo la gaffe insieme ai suoi compagni tanto da sviare con una frase imbarazzante?