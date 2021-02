Daydreamer anticipazioni 24 febbraio: Can e Sanem si rincontrano! Oramai è passato un anno da quando i due si sono lasciati e finalmente si rivedono

Visualizza questo post su Instagram

Un post condiviso da DayDreamer – Le Ali del Sogno (@daydreamerlealidelsogno)

Oramai è trascorso un anno da quando i nostri personaggi di Daydreamer si sono lasciati, sono cresciuti e sono cambiati. Un colpo di scena per i nostri telespettatori che non si aspettavano un simile risvolto all’improvviso.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE ANCHE –> Can Yaman e Diletta Leotta, è tutto vero, la FOTO che conferma i rumors

Daydreamer anticipazioni della puntata di oggi pomeriggio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DayDreamer – Le Ali del Sogno (@daydreamerlealidelsogno)

Nel prossimo episodio assistiamo finalmente all’incontro tra Can e Sanem dopo un anno dal loro addio doloroso. Le cose sono certamente cambiate, e questo comporta un certo distacco tra di loro che li porta a trattarsi con freddezza, dal momento che nessuno dei due ha superato la fine della loro relazione all’improvviso. Proprio quando erano a pochi passi dal realizzare il sogno di sposarsi e stare insieme per il resto della loro vita. Purtroppo le cose non sono andate come speravano e come si aspettavano.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Can Yaman sbotta contro i fans: il gesto eclatante dell’attore

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DayDreamer – Le Ali del Sogno (@daydreamerlealidelsogno)

Intanto tra Emre e Leyla procede tutto benissimo, almeno fino a quando non ricevono la notizia che il signor Aziz ha avuto un malore. Gli sposi corrono dunque alla tenuta di Sanem dove possono confrontarsi con i loro fratelli.

PER RIMANERE INFORMATO SU TUTTE LE NOTIZIE DEL 23 FEBBRAIO 2021 GUARDA IL TG DI YESLIFE.