Diletta Leotta ha condiviso uno scatto in cui indossa un completo da allenamento estremamente bollente con décolleté in vista.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Diletta Leotta è sicuramente la giornalista più amata e seguita d’Italia. La siciliana ha numeri pazzeschi su Instagram: il suo account, ad esempio, vanta 7,5 milioni di followers. La nativa di Catania conquistò la popolarità conducendo su Sky lo speciale per la serie B: da lì la sua carriera ha avuto una svolta positiva e la 29enne ha avuto ruoli via via sempre più importanti. Diletta, al momento, è il volto di maggior rilievo di Dazn.

La Leotta è attivissima sui social e condivide post sempre più piccanti e bollenti. La classe 1991, poco fa, ha condiviso un paio di fotografie pazzesche in cui indossa un completino da allenamento stratosferico. Il top è decisamente troppo stretto e fa una fatica immensa a contenere il suo décolleté.

Diletta Leotta esagerata, il top è strettissimo e il seno esplode

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Diletta, poco fa, ha fatto impazzire la sua platea di ammiratori condividendo un paio di fotografie strepitose. La conduttrice indossa un top strettissimo che mette in risalto il suo seno mozzafiato. Le curve della siciliana sono sempre spettacolari ed esagerate. La catanese, inoltre, sfodera un sorriso raggiante: la luminosità del suo volto non è quantificabile.

“Instagram VS real life. Allenarsi divertendosi è importante, vi aspetto lunedì alle 19.15”, ha scritto nella didascalia, dando appuntamento ai suoi seguaci per una seduta di allenamento su un canale di fitness.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

La Leotta, qualche settimana fa, condivise uno scatto in cui indossava soltanto l’accappatoio: il suo décolleté, decisamente in vista, fece sognare tutti.