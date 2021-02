Elenoire Casalegno, la vestaglia che ti lascia senza fiato: amorevole-FOTO

La Casalegno è divina in un abito corto tutto trasparente nero, sorride in camera e mostra le gambe infinite

Elenoire Casalegno appare bellissima in una foto su Instagram con un mini abito nero trasparente, mette in mostra le gambe lunghissime spettacolare. Nella didascalia:” 3,2,1…Stari! è arrivato! Da oggi su disney plus. Molte più seire tv( io sono famelica di serie tv), film, documentari…però, per il battesimo ho deciso di fare un salto nel passato, a Parigi, nel cuore di Monmartre..avete capito di quale film sto parlando? Dai…se vi dico Satine? Christian? Musical? è facile…Moulin Rouge! E voi, cosa vi guardate?”.

Elenoire Casalegno su Instagram è sensuale e provocante

La bella Casalegno appare bellissima su Instagram in scatti che lasciano senza fiato, indossa diversi outfit e tutti che slanciano la sua figura. Alcuni commenti che si leggono:”Anche il cobalto non è male! Tu ti puoi mettere pure du stracci, sempre gnocca rimani”, oppure “Ti seguivo a pressing che avevo 14 anni, oggi ne ho 37 ancora ti seguo. Sei più bella di 26 anni fa”. La Casalegno appare in forma più che mai, non invecchia anzi ringiovanisce la bella conduttrice. La vediamo fare lo spot di Acqua e Sapone bella più che mai e scrive:”Alice nel mondo delle meraviglie. Cosa rende felice una donna? Una montagna di maschere, creme, impacchi per capelli, sieri…se poi, sono in offerta a prezzi super convenienti, beh, allora hai fatto bingo! Insomma, è come per gli uomini andare al festival dei motori”.

Appare anche nostalgica della vita prima del covid e scrive un lungo post dove manifesta il suo stato d’animo. “E poi ritrovo una foto che sembra appartenere ad un tempo lontano, ma non è così. Un tempo in cui si mostravano i sorrisi, i saluti erano accompagnati da baci e abbracci, e al termine del lavoro si pranzava tutti insieme, appassionatamente”.

Certo quei momenti mancano ha ragione la Casalegno, ma torneranno prima di quanto ci aspettiamo. I vaccini stando andando avanti e forse è la volta buona. Almeno ce lo auguriamo perché tutti vogliamo tornare alla normalità.