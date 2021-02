Eleonora Pedron: serie di FOTO su Instagram, parola d’ordine? Sensualità

Eleonora Pedron non perde occasione di pubblicare foto su Instagram, avete visto gli ultimi scatti? Con quel vestito è meravigliosa

Eleonora Pedron non si smentisce mai e continua a meravigliare il web con delle foto sensazionali. Naturalezza e semplicità sono il suo biglietto da visita, perché in lei è impossibile trovare un pizzico di malizia o volgarità. Ultimamente è molto attiva su Instagram dove è seguita da più di quattrocento mila follower con cui condivide momenti della sua giornata: dal lavoro al tempo libero. Compagna e mamma stupenda nella vita privata, showgirl e attrice nella sfera pubblica.

Eleonora Pedron: tre foto, quale preferite?

Di una bellezza stravolgente, Eleonora Pedron sa come mantenersi in forma. Infatti anche su Instagram condivide il suo stile di vita, tra sedute di allenamento e sana alimentazione. C’è una cosa di cui non può fare a meno: il sorriso. In ogni scatto che gira sul web, l’attrice si mostra solare e naturale, di una semplicità unica che la contraddistingue da tutti. Ma torniamo al suo ultimo post sui social, ha da poco pubblicato tre foto in cui indossa una tuta di raso azzurra che rimanda alle onde del mare. Tre scatti, tre posizioni diverse, una più sensuale dell’altra. E voi quale preferite? Mano in bocca, braccia appoggiate alla testa o che sfiorano i fianchi? Difficile scegliere, la Pedron sa come conquistare il pubblico e ci riesce sempre.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Pedron (@eleonorapedron)

I suoi occhi esplodono e con essi tutta la sua bellezza, sembra una dea! “Splendida”, commenta un utente; “Bellissima” aggiunge un altro; “Complimenti” scrive un fan.