Elettra Lamborghini se quella cerniera scende…sogni..Speciale-FOTO

La Lamborghini appare con un completo elegante ma sexy, indossa un top con la cerniera e la zip è tirata giù

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettralamborghini)

Elettra Lamborghini indossa un completo sensuale e raffinato, un top con il pantalone uguale. Sul lato A c’è una cerniera aperta a metà, se per caso scende tutta si vede il décolleté della cantante. I commenti sono tantissimi e appare anche quello dell’influencer Beatrice Valli che scrive:“Sei pazzesca”. Nelle stories la Lamborghini mostra che è a Milano per lavoro e poi ne approfitta per fermarsi al suo maneggio e salutare il suo amato cavallo.

LEGGI ANCHE>>>Stefano De Martino esclama “Non è il caso!” e ferma l’ospite

Elettra Lamborghini, il matrimonio va a gonfie vele

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettralamborghini)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Giulia Salemi: vestitino a pois cortissimo e due gambe pazzesche – FOTO

La Lamborghini è sempre più innamorata del suo Afrojack, il loro matrimonio va a gonfie vele. Hanno viaggiato in molti posti da quando si sono sposati e ancora non è chiaro dove vivranno. La cantante aveva affermato che desiderava vivere dove è cresciuta, in Emilia Romagna, però ha rivalutato il Belgio dove è cresciuto il marito. Ha trovato delle similitudini nei due luoghi e le piace la campagna e la pace, lontano da occhi indiscreti. Vorrebbe crescere i futuri bambini in un posto tranquillo e non nel marasma della città.

A San Valentino ha condiviso una foto con suo marito che si tengono stretti stretti, lui l’abbraccia dalle spalle e posa le mani sul ventre della cantante. Sembra quasi una posa per annunciare una gravidanza, ma in realtà non è così, ancora non si sente pronta la Lamborghini. A Verissimo aveva confessato di avere un pò paura della gravidanza e che forse adotterebbe. In ogni caso vuole diventare madre più in là nel tempo, intorno ai 28 anni. Infondo è ancora giovane, appena sposata e con una carriera che sta andando benissimo.

ìSe vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettralamborghini)

Tuttavia ha spiegato che anche se avesse figli, non abbandonerebbe mai la sua carriera perché la rende troppo felice e ama tantissimo ciò che fa. Sarebbe quindi una mamma in carriera la Lamborghini, presente per i figli ma anche sul lavoro. Ha dichiarato che non vorrebbe baby sitter in giro, ma che a crescere i figli ci pensa lei. Non ci resta che aspettare il lieto evento.