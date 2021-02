Elisa Isoardi: mostra la mamma ai fan, hanno lo stesso sorriso FOTO

Chi è la mamma di Elisa Isoardi? La conduttrice l’ha appena presentata su Instagram ai suoi fan che hanno notato molta somiglianza tra le due

Elisa Isoardi non perde occasione di mostrare ai fan alcuni momenti della sua vita, non solo il lavoro ma anche la sua famiglia e il suo tempo libero. Amante dello sport, ultimamente si sta dedicando al ciclismo. Infatti ha da poco pubblicato su Instagram una foto in bicicletta dove appare ancora più sexy e sensuale del solito. Ma non finisce qui, la conduttrice è anche una brava cuoca che insieme al suo aiutante speciale crea delle ricette deliziose.

LEGGI ANCHE>>>Elisa Isoardi con la mamma in versione casalinga, il look che non ti aspetti – FOTO

Elisa Isoardi: insieme alla mamma, quanta bellezza

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

LEGGI ANCHE>>>Elisa Isoardi: al risveglio è ancora nel letto e fa innamorare, è un incanto – FOTO

Non c’è giorno in cui la Isoardi non ci mostra un pezzettino della sua routine. E così la sua ultima foto è uno scatto che racchiude tanto amore e dolcezza. Lei e sua madre cucinano insieme la pasta fatta in casa e poi pubblicano su Instagram la loro creazione. I fan fin da subito hanno notato una certa somiglianza, mamma e figlia hanno lo stesso sorriso ed anche la stessa forma delle mani. “Come vi somigliate” è il primo commento di una fan; “Adesso capisco da chi hai preso la bellezza” aggiunge un altro utente; “Due gnocche in pasta” scrive scherzosamente uno dei follower.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

Insomma la mamma di Elisa ha fatto subito colpo sul web, insieme alla figlia sono formano una bella coppia e chissà se in futuro non creano qualcosa anche in ambito lavorativo?