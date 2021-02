Elisa Isoardi splendida in montagna, è una visione senza confini: unica

La bella conduttrice piemontese pubblica uno scatto in cui mostra tutta la sua bellezza con un panorama mozzafiato: fiumi di like per lei.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

“Questa è casa mia” scrive la bella Elisa e lascia accanto un cuore blu. Nello scatto una bellissima foto dove si lascia ritrarre seduta con le gambe incrociate e un panorama alle spalle sensazionale. Si tratta di un paese di montagna e si possono notare le vette proprio alle spella dell’ex compagna di Matteo Salvini.

La bella conduttrice ha fatto parlare molto spesso di sé sia per le sue relazioni vere e presunte sia per i programmi televisivi a cui ha preso parte.

Archiviata la relazione con l’ex Ministro dell’interno Matteo Salvini con un post da lei pubblicato che ha fatto molto discutere per l’intimità messa in piazza di un politico in carica, recentemente si è parlato molto del suo flirt con il ballerino Raimondo Todaro.

Il cuore di Elisa è libero e pronto per…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

I due infatti sono stati protagonisti dell’ultima edizione di Ballando con le stelle e tra di loro è stata percepibile una chimica che ha fatto pensare a tutti che ci fosse del tenero.

Alla fine del programma però non ha avuto un proseguo tanto che il bel ballerino siciliano è uscito allo scoperto con la sua nuova fiamma: la bellissima Sara Arfaoui.

Elisa sembrerebbe essere rimasta single, nessun amore in vista per lei tanto che con il cuore libero, secondo le indiscrezioni, sarebbe pronta per volare in Honduras e prendere parte della prossima edizione dell’Isola dei Famosi in onda su Canale 5 dalla seconda settimana di Marzo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

Per ora non è stato ancora svelato il cast ufficiale, ciò che è certo è che al timone ci sarà Ilary Blasi che prenderà il posto della collega Alessia Marcuzzi e l’inviato sarà l’ex nuotatore Massimiliano Rosolino.