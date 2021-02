Elisabetta Gregoraci paparazzata a Cortina con u nuovo affascinante, un noto imprenditore italiano ma sposato, forse..

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Elisabetta Gregoraci e il suo grande ritorno. La showgirl calabrese con la sua partecipazione al Grane Fratello Vip ha riacceso i riflettori su di lei in modo inaudito. Tutti la amano, la seguono e vorrebbero sapere sempre di più della sua vita privata.

Al momento l’ex di Flavio Briatore è single, lo ha ribadito più volte ma è il settimanale Chi l’ha pizzicata al ristorante con un uomo che nessuno si aspettava.

Uno scatto che arriva da Cortina e che il settimanale diretto da Alfonso Signorini ci propone nell’edizione in edicola da oggi. Un amico di vecchia data, un noto imprenditore italiano che però secondo i rumors sarebbe in crisi con la moglie, altrettanto figura nota ai più.

Lei lo abbraccia mettendole il braccio sulla spalla ma in segno di amicizia, lui saputo che lei era a Cortina da una sua amica l’ha subito invitata al ristorante ma senza la moglie. Avete capito di chi stiamo parlando?

Elisabetta Gregoraci e Alewssandro Benetton, flirt in corso?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Si tratta di Alessandro Benetton che è stato appunto paparazzato in compagnia di Elisabetta Gregoraci in un ristorante di Cortina. I due si sarebbero incontrati per la chiusura dei campionati mondiali di sci. Non solo il pranzo ma anche un piccolo tour per la showgirl calabrese nei luoghi e nelle strutture delle gare.

Un incontro amichevole o c’è qualcosa di più? Benetton è caduto nel mirino del gossip che ha descritto il suo matrimonio con Deborah Compagnoni ormai al capolinea. Il primo Dagospia che usando le foto di Chi faceva notare come della moglie non ci fosse mai cenno. Sarà davvero così? I due stanno insieme dal 1997 e nel 2008 si sono poi sposati.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandro Benetton (@alessandro_benetton)

Da parte dei due nessuna smentita o conferma. E ora l’arrivo della Gregoraci insospettisce ancora di più. Che sia un flirt in corso preludio di una nuova storia?