Enzo Miccio: quanto guadagna il famoso Wedding Planner?

Enzo Miccio: Facciamo i conti in tasca al famoso wedding planner e popolare conduttore di Real Time. Quanto guadagna?

È un conduttore televisivo e stilista ma anche il wedding planner più famoso d’Italia: Enzo Miccio è diventato un volto iconico di Real time, amatissimo dal pubblico. Nato in un piccolo comune in provincia di Napoli, ha frequentato successivamente a Milano l’Istituto europeo di design. Da sempre appassionato di moda, si è dedicato all’organizzazione di eventi fin dagli esordi. Il suo impegno nel settore matrimoni ha preso avvio nel 1999 ma solo nel 2001 ha fondato la sua società personale di progettazione di cerimonie. Ha anche una propria accademia, la Enzo Miccio Academy, che si occupa di formare nuovi specialisti che sappiano progettare dalla A alla Z il giorno più bello per una felice coppia. Si è occupato nel corso degli anni delle nozze di Daniele Bossari e Filippa Lagerback, Afrojack ed Elettra Lamborghini, Valeria Marini e Giovanni Cottone, Imma Battaglia ed Eva Grimaldi.

Ha debuttato in televisione nel 2005 proprio con un programma dedicato alla progettazione di matrimonio, Wedding Planners su Real time. La fama però è giunta 4 anni dopo quando ha preso le redini della conduzione di Ma come ti vesti? insieme alla sofisticata Carla Gozzi, in cui prendevano in giro simpaticamente lo stile del malcapitato di turno rivoluzionando il suo guardaroba. Ha pubblicato anche un romanzo ispirato a l’iconica attrice è principessa di Monaco Grace Kelly. L’abbiamo visto anche nell’ insolita veste di danzatore nel 2014 poiché ha partecipato alla decima edizione dello show Ballando con le stelle. Sempre su Real time ha condotto Shopping Night e la versione italiana del format televisivo Abito da sposa cercasi. Inoltre, per la sua simpatia e preparazione è molto spesso ospite e opinionista in numerose trasmissioni tra Rai e Mediaset.

LEGGI ANCHE —–> Barbara D’Urso rivela in diretta il segreto di Yaman su Diletta Leotta

Quanto guadagna Enzo Miccio?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Enzo Miccio (@enzomiccio)

LEGGI ANCHE > Arisa, nuovo cambio look: i follower apprezzano un dettaglio – FOTO

I proventi di Enzo Miccio derivano ovviamente dai suoi impegni televisivi sia in qualità di conduttore, sia in veste di ospite. Inoltre, come abbiamo detto, la sua attività primaria è quella di occuparsi della organizzazione e gestione di matrimoni di lusso. Parallelamente ha creato un suo brand omonimo, Enzo Miccio, firmando delle collezioni apposite di abiti, scarpe e gioielli da sposa fino a linee di complementi d’arredo e tessuti.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Enzo Miccio (@enzomiccio)

Non è quindi facile risalire ha una cifra esatta riferita al suo guadagno mensile, tuttavia sembra che per la sola consulenza per un evento organizzato da lui in prima persona il suo cachet sia tra i 700€ e i €2000 (fonte Money.it). Un matrimonio che porta la sua firma ha un costo variabile tra i €35mila e i €50mila; il suo onorario è calcolato anche in base alla provvigione delle commissioni di fiori e costi extra.