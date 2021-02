Francesca Brambilla bikini non legale. Un fisico così non si è mai visto – FOTO

Francesca Brambilla mostra il suo repertorio di segreti, in costume da bagno. Un fisico eccelso non lo si era mai visto prima

La “Bona Sorte” di Avanti Un Altro, Francesca Brambilla ha fatto sognare ad occhi aperti dopo l’ultimo scatto “effervescente” su Instagram, che ha fatto inevitabilmente innamorare i fan. Per è arrivato il fatidico momento di festeggiare in grande per la splendida notizia della ripartenza del noto quiz show di Canale 5, presieduto da Paolo Bonolis.

Al pari delle altre colleghe di viaggio, anche la Brambilla sta ultimando le prove e facendo il conto alla rovescia prima delle riprese dello spettacolo. Per questo motivo, sui social network appare più prolifica e attiva che mai, avvolta da uno spirito di positività.

Le ambizioni di Francesca sono ancora tutte da “scrivere”, ma ha dalla sua parte lo scorrere del tempo e un futuro di “rose e fiori”, nel mondo dello spettacolo

Francesca Brambilla, il super selfie “bollente”: i fan sognano

Il ritorno in tv di Francesca Brambilla è più vicino che mai, in programma, per la precisione il prossimo 12 Marzo. “Avanti Un Altro” rappresenta per lei, la seconda occasione per il rilancio definitivo nel mondo dello spettacolo che conta.

La “Bonas” della trasmissione sta “bruciando” le tappe, facendo notare a tutti, quel repertorio di caratteristiche sensuali e professionali che non fanno una grinza. Al giorno d’oggi risulta essere un’attivista per passione, su Instagram, dove conta ormai oltre 1 milione di seguaci, che non riescono a resistere di fronte ad una bellezza quasi angelica.

Nell’ultima performance i fan non credono ai propri occhi, letteralemente “impazziti” alla vista di un aspetto fisico che rasenta la perfezione. Il bikini super “illegale” sembra scivolare di dosso dall’emozione e mostrare una pancia piatta e due curve devastanti, per una Francesca Brambilla incontenibile, mai vista prima così