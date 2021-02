L’ex gieffina Giulia De Lellis attira più del Sole in queste prime giornate primaverili: é che un fiore che sboccia.

La scrittrice ed ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, Giulia De Lellis, ha deciso di uscire dalla sua abitazione e godere della primavera inaspettata di questi giorni. Non poteva di certo rinunciare a sfoggiare per l’occasione un nuovo look, il quale si mostra come il giusto mix tra eleganza e praticità. Scopriamolo insieme.

Leggi anche —>>> Giulia De Lellis: salta la vacanza dopo il ritorno di fiamma con Damante

Giulia De Lellis in outfit impeccabile: è irresistibile al Sole

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103)

Potrebbe interessarti anche —>>> Giulia De Lellis: mani tra i capelli, un segno per i fan -FOTO

“Oh hey! It’s sunny outside✨💛🙂” è la didascalia al post pubblicato soltanto pochi minuti fa dalla chiacchieratissima venticinquenne romana celebre ancor di più per aver partecipato in qualità di coinquilina, nonostante l’eliminazione subita e le vari peripezie dell'”una contro tutti”, al GF Vip. Si tratta di tre differenti istantanee in cui Giulia, sull’antica scia del carisma mostrato nella pellicola di Tornatone, Malèna, lascia che i suoi capelli siano rapiti dal vento mantenendo uno sguardo impenetrabile.

C’è sicuramente molta strada da fare per raggiungere un tale vertice di bellezza, eppure la giovane influencer, viste anche le sue passate esperienze, non sembra certo mancare di coraggio. L’outfit composto da una giacca elegante nera e da un top che lascia in bella vista il suo fisico, risulta divenire il completo da sfoggiare in giorno in cui le brezze invernali hanno smesso la loro attività.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103)

Ad i vari apprezzamenti su Instagram, che hanno già superato gli oltre 121mila like in brevissimo tempo, si aggiungono una serie di commenti dei suoi ammiratori a rincarare la dose della sua bruna ed assai moderna bellezza. Uno dei più pertinenti proviene da una sua fan, ed è volto a sottolineare come la luce solare si accosti alla perfezione al suo modo di essere indiscutibilmente radiosa.

PER RIMANERE INFORMATO SU TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO GUARDA IL TG DI YESLIFE.