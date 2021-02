Giulia Salemi: vestitino a pois cortissimo e due gambe pazzesche – FOTO

Giulia Salemi è ormai fuori dal gioco, ma non di certo fuori dal giro. L’avete vista nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip?

Anche questa volta non è riuscita ad arrivare in finale e così ha sprecato la sua seconda occasione nella casa del Grande Fratello Vip. Stiamo parlando di Giulia Salemi, che anche in questa edizione è riuscita a trovare l’ennesimo amore della sua vita. Sarà quello giusto? Pierpaolo Pretelli e l’influencer hanno molti progetti da realizzare e tra qualche settimana potranno riabbracciarsi ed iniziare una nuova storia insieme lontano dalle telecamere.

Giulia Salemi: com’è fuori dal Grande Fratello Vip?

Non è stato facile abbandonare la casa del Grande Fratello Vip a un passo dalla finale per la seconda volta, ma questo è ciò che è successo a Giulia Salemi che in un lungo post su Instagram ringrazia tutti coloro che l’hanno sostenuta e gli autori che le hanno dato una seconda possibilità. In questi giorni è tornata alla sua routine, un po’ diversa a causa del Covid, ma sempre piena di lavoro. L’abbiamo vista nella scorsa puntata del reality con un vestito molto stravagante: il bianco e il nero la rendono ancora più sensuale.

I capelli sciolti le scivolano lungo la schiena scoperta e si appoggiano sul décolleté, un vestito a pois attillato la rende un po’ Crudelia De Mon e poi quel sorriso e quello sguardo magnetico, lo stesso che ha conquistato Pierpaolo nella casa.

La porta rossa per Giulia si è chiusa definitivamente, ma si è aperta quella dell’amore e non vede l’ora di condividere con il suo ragazzo momenti unici lontano da tutto e tutti.

