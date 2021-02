Grande Fratello VIP, colpo di scena su Tommaso Zorzi: “Non è gay”

Il Grande Fratello VIP si prepara verso la finale ma non mancano i colpi di scena. L’ultimo riguarda Tommaso Zorzi ed il suo orientamento sessuale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

Il Grande Fratello VIP si avvicina verso il rush finale e non mancano i colpi di scena che si presentano periodicamente e smuovendo gli animi non solo dei concorrenti della casa più spiata d’Italia ma anche del web che ne risente parecchio. L’ultima bomba sganciata è un’affermazione di Samantha De Grenet fatta su uno dei concorrenti: Tommaso Zorzi. Il giovane 25enne apprezzato dal pubblico per il suo modo di fare è riuscito nei cinque mesi di “reclusione” a farsi amare proprio da tutti, tanto che il suo profilo Instagram è seguito da oltre un milione di utenti. L’allusione fatta dalla coinquilina non è stata gradita, tanto che il reality ha preso una rigida decisione. Vediamo quindi di cosa si tratta.

LEGGI ANCHE -> Grande Fratello Vip, diretta oscurata: scelta estrema della Mediaset

Grande Fratello VIP, la frase pericolosa pronunciata dentro la casa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Samantha de Grenet (@samanthadegrenet)

LEGGI ANCHE -> Gf Vip, Dayane Mello confessa a Rosalinda i propri sentimenti: la reazione

Quando si è concluso il serale, Samantha De Grenet avrebbe dichiarato apertamente che Tommaso Zorzi non sarebbe gay. “Ho scoperto che Tommy non è gay gay gay gay” questa la frase proferita agli altri concorrenti della casa che non è stata gradita e che ha indotto Stefania Orlando ad intervenire prontamente. “Ma non si danno più le etichette, amore, non ci sono più etichette”. Ne nasce un botta e risposta in cui la De Grenet continua a difendere la propria posizione sostenendo peraltro come sia arrivata a tale conclusione. Tommaso Zorzi quindi mentirebbe nel dire di essere omosessuale – anche se lo stesso ha sempre sostenuto e difeso la propria libertà sessuale al di fuori di ogni etichetta – in quanto almeno secondo l’intuizione della coinquilina “Tommaso le tette le guarda proprio, con quegli occhini ci guarda, ci scruta nelle scollature”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tommaso Zorzi (@tommasozorzi)

Sarebbe intervenuto poi il diretto interessato “Ma certo che guardo le scollature, guarda che donne che ho davanti”. Il pubblico non avrebbe gradito quanto dichiarato da Samantha.