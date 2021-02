Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 24 febbraio: un triangolo molto pericoloso

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 24 febbraio: Federico è sempre più preso da Ludovica, ma lei ha altro per la testa.

Federico è pazzo di Ludovica, ma lei è sempre più coinvolta negli intrighi del Mantovano. La ragazza si è offerta di aiutare Marcello e adesso non sa più come uscire da questa situazione. Anche Federico ha i suoi problemi: il ragazzo vorrebbe rivelare a Marta tutto riguardo al loro legame di parentela, ma Adelaide non fa altro che mettergli i bastoni tra le ruote. Per quanto riguarda Stefania, la ragazza ha spezzato il cuore di Pietro, senza tuttavia rivelargli chi è il misterioso uomo di cui è innamorata.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 24 febbraio: Umberto racconta tutto a Marta

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Paradiso Delle Signore Rai (@ilparadisodellesignorerai)

Dalle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore scopriamo che Maria si trasferirà a casa delle ragazze, suscitando la gioia di Rocco e l’invidia di Irene. Pietro scoprirà finalmente a chi sono rivolte le attenzioni di Stefania e ne sarà rattristato, mentre al Paradiso, Vittorio e Beatrice lavoreranno fianco a fianco, rafforzando la loro intesa. Anche Ludovica e Marcello saranno sempre più vicini. Che ci sia aria di triangolo tra i due e Federico?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Paradiso Delle Signore Rai (@ilparadisodellesignorerai)

Sempre dalle anticipazioni sappiamo poi che Umberto rivelerà a Marta della paternità di Federico. La giovane Guarnieri, che aveva chiesto maggiori informazioni a Vittorio, reagirà malissimo alla notizia.

