Incidenti stradali gravi in Veneto nelle ultime ore, morti due 60enni schiacciati da Tir

Inutile l’intervento dei sanitari sia per il motociclista Franco Dardenelli lungo la strada provinciale 22 e l’automobilista travolto da un Tir sulla A4. Il bilancio degli incidenti avvenuti

Ieri sulle strade del Veneto occidentale è stata una carneficina in termini di vite. Inutile l’intervento dei vigili del fuoco e dei sanitari che hanno soccorso i due 60enni che sono stati travolti da Tir pesanti mentre si dirigevano verso casa.

Il primo perdere la vita un automobilista di 61 anni di cui nono conosciamo e generalità che ha tamponato con la sua vettura un Tir che lo precedeva, perdendo la vita sul colpo. Lo scontro mortale poco dopo le 14 sull’Autostrada del Brennero in corrispondenza del casello di Nogarole Rocca, Verona, in direzione nord.

Incidente nel padovano, muore il titolare dell’osteria La Tavernetta

Il secondo a morire Franco Dardanelli di 66 anni, che in sella alla sua moto ieri intorno alle 16.30 è stato tamponato da un Tir lungo la strada provinciale 22, via Bellinghiera ad Onara, frazione di Tombolo. Dardanelli era molto conosciuto nel padovano in quanto titolare de “La Tavernetta” di Villa del Conte.

L’uomo era a bordo della sua moto Yamaha diretto verso Villa del Conte dove abitava, troppo forte però l’impatto contro la motrice di un bilico di un’azienda di trasporti di Napoli che lo ha riversato a terra.

L’autista del camion si è fermato subito a prestare soccorso, ha assicurato alla Polizia di non averlo visto arrivare dallo specchietto retrovisore del mezzo pesante. L’ambulanza del Suem 118 è arrivata poco dopo dal vicino ospedale di Cittadella ma vista la gravità della situazione, tre arresti cardiaci in pochi minuti, è stato chiamato anche l’elisoccorso da Vicenza.

È spirato poco prima di giungere nella struttura. Il Paese dove abitava con la moglie ed il figlio è sconvolto, non è però ancora certo il giorno del funerale di Dardanelli che sicuramente sarà un momento di raccoglimento per tutti.

