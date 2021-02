La modella Jessica Franceschetti si esibisce in tutta la sua bellezza durante una mattinata di puro relax: è irresistibile.

La giovane modella di origini vicentine, Jessica Franceschetti, è ben conosciuta grazie alla sua notorietà sui social network ed ancor di più per il sua tendenza a mostrarsi senza il bisogno di ricorrere ad alcun tipo di artificio. Fu lei stessa tempo fa ad ammettere come preferisca “arrangiarsi“, riservando le sue pubblicazioni a ritratti che vadano oltre gli stereotipi di perfezione tanto auspicati dalle più famose influencer. Uno dei suoi sogni nel cassetto resta però quello di realizzare uno shooting direttamente su un campo da calcio, visto il suo amore per tale sport.

Jessica Franceschetti, relax e décolleté al sole: il binomio della felicità?

Eppure non molti dei suoi ammiratori, che raggiungo al giorno d’oggi un totale ormai di oltre 1 milione, sanno che Jessica è anche una giornalista e pubblicista dai primi anni 2000. Una ragazza davvero dalle mille risorse che non ha paura di essere se stessa.

“Ma che bene si sta oggi 🤩☀️“, è così intervenuta in maniera del tutto gioiosa la trentunenne nel condividere il suo ultimo post su Instagram. Si tratta di un’instantanea dalle caratteristiche molto semplici, ma dalla quale si evince tutta la sua voglia che l’estate ritorni.

In tenuta primaverile e prettamente sportiva, pronta forse ad una giornata di puro relax, Jessica continua la sua esibizione, approfittando di una abbronzatura “facile” e nella più assoluta nonchalance. Visibile soprattutto dalle sue storie, in cui il Sole filtra fra i suoi capelli adesso sciolti e lei si cimenta in spiegazioni sul suo divertente accento “Veneto“.

