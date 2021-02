Jessica Franceschetti e la sua provocazione ancora una volta fanno centro. Il lato B è stratosferico, lo avete visto?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jessica Franceschetti (@jessyfranceschetti)

È diventata in poco tempo una delle influencer più seguite e ammirate di Instagram. Come? Grazie alle sue forme da sballo e pose sempre più provocanti, come se ogni volta si voglia sfiorare il limite e andare oltre. Oltre un milione di follower, un corpo da fare invidia e la prontezza, ma anche l’astuzia, di saperci fare con foto che accendono la fantasia erotica del pubblico.

Sapete di chi stiamo parlando? Di Jessica Franceschetti che sa bene come giocare con l’eros e la provocazione. Con lei madre natura è stata benevola e lei che si definisce una vicentina doc e una football lover fa in tutti i modi per essere ricordata e osannata proprio per questo.

E così con scatti maliziosi, forme giunoniche mostrate senza troppa vergogna, angolazioni strategiche e outfit studiati ad arte, Jessica Franceschetti è diventata a pieno titolo una delle regine dei social.

Ma voi avete mai visto il suo fondoschiena? Se non lo avete mai fatto vi basta guardare la sua ultima foto per capire tutto. Per vederla andate alla pagina successiva.

Jessica Franceschetti, anche questa volta il limite è superato