Jo squillo il cambio d’outfit vietato ai minori, spaziale-VIDEO

La magnifica Jo squillo fa un video reel dove cambia outfit diverse volte ed è meravigliosa, che spettacolo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jo Squillo Official Page (@jo_squillo)

Jo Squillo fa un video reel in cui si cambia abito diverse volte e appare sempre stupenda con tacchi a spillo e abito cortissimi. Le gambe lasciano senza fiato. Nella didascalia scrive:”Milano Fashion Week sta per iniziare. Ma sarà tutta online, tra presentazioni-videogioco, sfilate reali registrate segretamente e poi svelate a tempo debito, ma anche produzioni cinematografiche”.

Jo Squillo a Verissimo racconta i suoi dolori

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jo Squillo Official Page (@jo_squillo)

La Squillo ha trascorso i 60 giorni più brutti della sua vita e li racconta a Silvia Toffanin. In questi due mesi ha subito un trauma inspiegabile perché ha perso prima sua madre e poi suo padre. Racconta con dolore che la mamma aveva una malattia degenerativa e invece il papà stava apparentemente bene, ma aveva qualche problema. Dopo 60 anni insieme se ne sono andati a distanza di un mese l’uno dall’altro. Il pensiero di Jo Squillo va a chi ha perso i genitori e non ha potuto salutarli.

Lei fortunatamente ci è riuscita ed è grata per questo, ma ancora oggi non riesce ancora a sorridere parlandone. Sente il dolore ancora dentro di sè e spiega che non le è mai stato dato nulla, quello che ha avuto l’ha conquistato da sola combattendo. Ad oggi è appagata e felice di quello che ha. Tuttavia i momenti bui non finiscono per lei e confida di subito stalking da parte di persone che la seguono e la chiamano. Dice di aver denunciato il fatto ma non possono intervenire se non ci sono minacce di morte.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jo Squillo Official Page (@jo_squillo)

Il dramma dello stalking alle donne è una battaglia che va avanti da anni e purtroppo spesso si arriva tardi, bisognerebbe sensibilizzare di più. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, confida di avere una storia d’amore ma non rivela di chi si tratta. Dice solo che lo vive con libertà e serenità senza promesse o anelli.