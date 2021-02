Juliana Moreira incredibile tra gli incredibili. Bellissima da impazzire-FOTO

La Moreira è splendida in mezzo ai manichini degli Incredibili, anche lei è incredibilmente in forma e bellissima

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Juliana Moreira-Stoppa (@julianamoreiraofficial)

Juliana Moreira con gli Incredibili, appare raggiante insieme ai personaggi del famoso cartone animato della Disney. Nella didascalia scrive:”Ricordatevi…tutti NOI siamo INCREDIBILI. Grazie a Disney per regalarci sempre tante tante emozioni”. I fan scrivono:”Sei un’autentica supereroina”. Effettivamente li in mezzo sembra stare proprio bene la Moreira.

La Moreira ha subito si è fatta ridurre il seno, il motivo?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Juliana Moreira-Stoppa (@julianamoreiraofficial)

Juliana Moreira si è fatta ridurre il seno perché non le piaceva la sua taglia. Ad oggi solitamente capita il contrario, donne che vogliono aumentare il volume del seno. Invece la bella Moreira ha deciso di lasciare la sua quinta per una terza, scelta interessante speriamo non se ne penta. Ha dichiarato che ci soffriva proprio per questa situazione. Già in passato aveva ridotto il seno, ma sostiene che continua a crescere e il suo pese grava sulla schiena provocandole dei dolori forti e altri fastidi. Confessa di aver sempre avuto una quinta coppa D come taglia e durante la gravidanza è arrivata anche alla F, ora vorrebbe invece una terza scarsa coppa C.

Il suo seno è sempre stato proporzionato anche alla sua figura, che in passato ricorderete era più grossa. Oggi che è dimagrita drasticamente ed è tonica per via degli allenamenti giornalieri che fa, questo seno non va più bene e la fa stare male. La Moreira soffre infatti di una patologia che colpisce il 5% delle donne, in pratica le ghiandole mammarie continuano a crescere nel tempo. Stoppa, il marito sostiene che la scelta è stata ponderata molto anche se ironizzando dice che a lui non dava fastidio il seno grosso. Come dice la Moreira però, ognuno è libero di cambiare qualcosa nel proprio corpo se lo fa soffrire.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Juliana Moreira-Stoppa (@julianamoreiraofficial)

Gli interventi al seno sono quelli più richiesti negli ultimi anni, nel 2020 c’è stato un ulteriore incremento del 10% nella richiesta. Solitamente sono più le donne che chiedono di aumentare il seno che diminuirlo, ma ci sono anche i casi come quello della modella brasiliana.