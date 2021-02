L’Eredità, Insinna resta di sasso: risposta a sorpresa per un gran trionfo

L’Eredità: il campione Guglielmo lascia di stucco Flavio Insinna. La Ghigliottina sorprende ancora e questa volta in bene

L’Eredità non smette di sorprendere in questa fortunatissima edizione. I colpi di scena e le belle emozioni per il pubblico continuano ad arrivare come un fiume in piena. E anche se Massimo Cannoletta, il super campione pugliese che è rimasto al timone del gioco presentato da Flavio Insinna per oltre 50 puntate, ormai non c’è più le serate passano al volo con altri e nuovi concorrenti che ogni sera riescono a tenere i telespettatori attaccati alla tv.

Ormai è la Ghigliottina che riserva sempre delle sorprese e ieri sera ha lasciato di stucco anche il presentatore. Il campione Guglielmo è stato un fulmine ed è andato dritto all’obiettivo. Flavio Insinna è rimasto di sasso per la sua velocità e prontezza.

Guglielmo alla lettura delle parole ha preso il pennarello e ha subito scritto la sua parola, quella che per lui era la chiave vincente e il presentatore gli ha ricordato che fino allo scadere del tempo avrebbe potuto rivedere e cambiare la risposta. Niente da fare, Guglielmo è sicuro di sé e va avanti.

L’Eredità, Guglielmo e la sua velocità lasciano di stucco Insinna

“Come a scuola, hai già consegnato il compito in classe?” Flavio Insinna ha detto ironicamente al campione Guglielmo che alla Ghigliottina ieri sera ha dato una risposta fulminea arrivando ad un grand trionfo.

Le parole che aveva a disposizione erano: ‘pieno’, ‘computer’, ‘gestione’, ‘risparmio’ e ‘pianeta’. Il campione come sua risposta ha scritto risorse, in un attimo, come se avesse avuto una folgorazione. Risposta giusta per il giovane che ha portato a casa 16.250 euro, cifra non altissima ma importante per lui che la sera prima non era riuscito nell’impresa.

Flavio Insinna allo scadere del tempo gira il cartellino: “La risposta corretta è la gemella di quella che hai dato tu: “risorse”! Si fa festa con le professoresse Sarah e Ginevra e con tutti gli amici che ci seguono da casa” ha detto felice e ancora un po’ stupefatto per la performance.

Guglielmo è felice e in chiusura scoppia a ridere per via della battura del presentatore che ha citato la sua gatta descrivendola in festa per la vittoria del suo padroncino. Vediamo stasera se riuscirà a doppiarsi.