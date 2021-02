Lutto inaspettato a Storie italiane, la conduttrice: “Tutto all’improvviso”

Sta per concludersi un’altra puntata di Storie Italiane, cosa è successo oggi? Lo studio è in lutto per una scomparsa inaspettata

Anche oggi è andata in onda un’altra imperdibile puntata di Storie Italiane, programma di attualità e cronaca condotto da Eleonora Daniele. La presentatrice è sempre attenta ai fatti che avvengono nel quotidiano e affronta temi molto importanti. il 24 febbraio però lo studio è stato travolto da un lutto inaspettato, la morte improvvisa di Antonio Catricalà il sottosegretario cinquantanovenne sucida nella propria abitazione.

Storie italiane in lutto: cosa è successo?

“Sono veramente sconvolta. Una notizia del genere, arrivata così all’improvviso”. Eleonora Daniele commenta così quello che è accaduto e che nessuno si sarebbe aspettato. “Ci ha scoinvolti” ha poi aggiunto, lasciando la parola ad Alessandro Cecchi Paone, suo ospite in studio, il quale ha affermato: “Ti capisco molto bene, Eleonora. Noi che facciamo i giornalisti abbiamo incontrato più volte Catricalà nei convegni”. La conduttrice ha poi ripreso a parlare ricordando il ruolo che ricopriva l’uomo e alcuni momenti della sua carriera politica e non. La sua è una perdita molto importante che ha lasciato di stucco, soprattutto per le modalità, l’Italia intera. Dopo la notizia shock, la Daniele non ha perso occasione di trattare un tema a lei molto a cuore: la SMA.

Oggi in diretta si è aperta una piccola speranza, infatti la conduttrice ha annunciato che si sta cercando di trattare il prezzo di questo farmaco, ma c’è un problema legato alla documentazione scientifica. La battaglia deve continuare e i bambini devono essere salvati.