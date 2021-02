Mai caricare il cellulare la notte: tutti i motivi per cui non dovresti farlo

Lasciare in carica il cellulare tutta la notte può essere dannoso se non vengono seguite determinate regole. Vediamo come preservare i nostri device

Alzi la mano chi non ha mai messo il proprio cellulare in carica la notte. Una forma di comodità per aver poi la mattina il proprio device pronto all’uso senza incorrere in spiacevoli episodi in cui ci si trova completamente scoperti e costretti a chiedere aiuto.

Ma a quanto pare è una pratica molto nociva per il nostro cellulare, infatti nelle ore notturne prevale come minaccia non la carica come possiamo banalmente intendere, ma l’aumento di “cicli” e il calore che deteriorano sul lungo periodo le prestazioni della batteria.

I tecnici ci fanno sapere che mediamente la batteria di uno smartphone può tenere fino a 500 cicli di carica, mantenendo quindi funzionale ed in salute per molto tempo. Dopo questa soglia fatidica però la batteria comincerà pian piano a diminuire la sua carica e ad avere minore autonomia e prestazioni più scadenti.

LEGGI ANCHE -> WhatsApp, nuova stangata per gli utenti. Pericolo in vista per i cybernauti del social

Lasciare in carica lo smartphone tutta la notte: consigli e rischi

LEGGI ANCHE -> Stupisce “Il caos dopo di te”: la nuova serie Netflix è un thriller imperdibile

Se vi state chiedendo come mai non dobbiamo caricare i cellulari di notte è quindi perché non possiamo monitorarne la carica. Non esiste il rischio di sovraccarico o surriscaldamento in quelli di ultima generazione, ma la batteria potrebbe uscirne altamente provata.

Come dicevamo nei cellulari più nuovi la batteria dopo aver raggiunto il suo massimo livello, spesso si arresta e smette di caricarsi, ma la carica (ovvero i cicli) continua, ed il calore che viene generato danneggiano in modo irreversibile le batterie, soprattutto quelle al litio.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Consigliamo per tanto di caricare i vostri cellulari di giorno per monitorare il livello di batteria, mai farla arrivare a 0, meglio metterlo a caricare al 20% e arrestarsi all’80%. Questo stratagemma vi permetterà di allungare la vita alla vostra batteria e non farla esaurire in poco tempo.

PER RIMANERE INFORMATO SU TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO GUARDA IL TG DI YESLIFE