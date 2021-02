Martina Stella e il suo stile da sogno: eleganza e sensualità – FOTO

Martina Stella ha condiviso una serie di scatti stupefacenti in cui sfodera uno stile spettacolare: l’attrice è sempre bellissima e sensuale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina Stella (@therealmartinastella)

Martina Stella è una bellissima attrice italiana. La nativa di Impruneta ha debuttato al cinema a soli 16 anni, partecipando nella pellicola di Gabriele Muccino ‘L’ultimo bacio’. La classe 1984 ha preso parte ad altri film di successo come ‘Il mattino ha l’oro in bocca’, ‘Un’estate ai caraibi’, ‘Sapore di te’, ‘Natale a 5 stelle’ e ‘Lockdown all’italiana’.

Martina, da qualche mese, è particolarmente attiva sui social network. L’attrice ama condividere scatti bollenti in cui mette in mostra tutto il suo fascino e la sua avvenenza. La 36enne è dotata di un fisico da sogno e di una bellezza disarmante. Anche oggi, la toscana ha condiviso una serie di scatti da applausi, mostrando uno stile incredibile.

Martina Stella, stile ed eleganza: meravigliosa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina Stella (@therealmartinastella)

Martina, questa sera, ha condiviso sui social una serie di foto straordinarie. L’attrice indossa un completo molto fine ed elegante, assumendo pose decisamente sexy. La bellezza del suo viso non è quantificabile, mentre i suoi splendidi capelli illuminano Instagram. Come se non bastasse, la 36enne ha ai piedi dei tacchi altissimi. “Ogni donna deve esaltare la propria femminilità curando al massimo ogni piccolo dettaglio”, ha scritto nella didascalia.

Il post ha raccolto più di 3mila cuoricini in appena mezz’ora. “Che meraviglia che sei”, “Statuaria”, “Elegantissima”, “Splendida, e sempre molto bella”, “Sei sempre la più bella”, si legge tra i commenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina Stella (@therealmartinastella)

Martina, qualche giorno fa, fece impazzire tutti condividendo una foto in cui indossava un vestito molto particolare, con uno spacco esagerato e uno stacco di coscia imperioso in vista.