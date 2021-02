L’incantevole ballerina, showgirl, conduttrice televisiva e attrice teatrale italiana pubblica una foto da urlo: eccola!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matilde Brandi (@matildebrandireal)

La Brandi è stesa di fianco sul divano, con indosso un giacchetto di jeans, un paio di tacchi alti argentati e un body scollato, con un dettaglio arricciato sulla zona del lato A: lo scatto senza pantaloni ha infuocato il web.

In un’ora il post è già virale: più di 7.000 mi piace e 200 commenti, tra cui moltissimi complimenti ed apprezzamenti di ogni genere, ad esempio: “Pazzescaaaaaaa“, “Magnifica“, “Splendida come sempre“, oppure semplicemente “Wooow“.

Matilde svela il motivo per cui ha deciso di partecipare al GF Vip: ecco le sue parole…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matilde Brandi (@matildebrandireal)

Nel corso di un delle sue interviste, Matilde racconta il motivo che l’ha spinta a partecipare al famoso reality: “Non avevo mai partecipato ad un reality e non li avevo mai neanche seguiti. Negli scorsi anni ho rinunciato a delle proposte per stare con le mie figlie. Ora però che sono diventate più grandi ho colto la palla al balzo accettando di partecipare nonostante la mia famiglia fosse un po’ contraria. Volevo provare a fare un’esperienza nuova visto che in TV ho fatto di tutto. E lo dico a voce alta considerando che il mio curriculum parla”.

E ancora. “Il GF Vip è un esperimento sociale, ma di qualsiasi esperienza si tratti il rispetto viene prima di tutto. Sono rimasta schifata degli attacchi che ho ricevuto sui social da persone che neanche ci hanno messo la faccia”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matilde Brandi (@matildebrandireal)

Infine aggiunge: “Non nego che i primi giorni sono stata molto male“.