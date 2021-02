Meteo, le previsioni di oggi 24 febbraio, il VIDEO

Meteo, l’Italia in questi giorni è avvolta dall’aria mite della primavera anticipata. Sole e bel tempo in tutto il Belpaese

Ancora bel tempo sull’Italia per la giornata di oggi, mercoledì 24 febbraio. L’anticiclone che già da ieri ha iniziato a portare su tutto il Paese un anticipo di primavera continua a sostare e regalare temperature piacevoli arrivando a toccare temperature, in certi casi, anche superiori ai 20°C. Sarà il caso di Firenze dove nella giornata odierna dovrebbero registrarsi 22 gradi, 21 a Trento, 20 a Torino.

Questi sono i primi segni di una maggiore stabilità dell’alta pressione sul Belpaese che nei giorni scorsi è stata un po’ ballerina e non ha portato tempo soleggiato e stabile ovunque. Da oggi, invece, e fino a venerdì le nebbie e le nubi sparse tenderanno a scomparire sullo Stivale almeno fino a venerdì regalando giornate limpide in un contesto di una primavera anticipata.

Un clima veramente piacevole che però, stando alle indicazioni odierne di ilmeteo.it, non durerà molto. Vediamo cosa succede nel fine settimana.

Meteo, le previsioni per il week-end

E se da oggi fino a venerdì sull’Italia padroneggia il sole e le giornate miti per la felicità di tutti, non c’è da cantare vittoria troppo presto. Il clima primaverile non durerà, infatti, a lungo.

Già nel fine settimana potremmo avere una prima battuta d’arresto dell’anticiclone a causa di masse di aria fredda che arriveranno dai Balcani e porteranno ad un primo calo della temperatura, con un abbassamento che potrà andare dai 5 ai 7 °C così che i valori che si stabilizzeranno nella media del periodo.

Per il momento però non ci sono informazioni ancora certe e quindi per sapere cosa ci aspetta nel week end con più precisione dovremmo attendere ulteriori aggiornamenti.