Gli agenti di polizia e i vigili del fuoco sono stati allertati lo scorso lunedì mattina, intorno alle 6:00 del mattino.

Un’agghiacciante scoperta quella avvenuta lunedì, 22 febbraio, a Pontoise, capoluogo del dipartimento francese della Val-d’Oise nella regione dell’Île-de-France. Due giorni fa un neonato è stato ritrovato morto. Avvolto un sacchetto di plastica, il suo corpicino è stato rinvenuto nei pressi dei bidoni della spazzatura in fondo a un edificio nel quartiere Louvrais, a nord della città francese. Stando a quanto riferiscono i media locali, la madre del piccolo, 19 anni, si era recata al pronto soccorso dell’ospedale per denunciare “l’incidente”. La donna è attualmente in custodia cautelare ed è stata aperta un’indagine per accertamenti su cause e dinamiche dell’evento.

L’agghiacciante scoperta da parte degli agenti

Secondo quanto riportano i media locali, polizia e i vigili del fuoco sono stati allertati lo stesso lunedì mattina, intorno alle ore 6:00 del mattino. La chiamata proveniva dal pronto soccorso dell’ospedale René-Dubos di Pontoise, dove la madre si era appena presentata per confessare l’abbandono del neonato durante la notte, lasciato fuori casa all’interno di un sacchetto di plastica. La polizia di Cergy, vicino a Pontoise, ha ispezionato l’abitazione della ragazza. A seguito della lunga attività di perquisizione, l’agghiacciante scoperta da parte degli ufficiali: accanto a un bidone della spazzatura locale, il sacchetto contenente il corpicino senza vita del figlio. La giovane donna e altri tre membri della sua famiglia (i genitori e la zia) sono stati arrestati.

Le indagini investigative sono aperte e gli ispettori si stanno mobilitando per determinare le circostanze esatte del decesso del bambino. Il caso è stato affidato agli agenti della sicurezza dipartimentale della Val-d’Oise.

Fonte Le Midi Libre