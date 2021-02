Una Noemi come non l’avete mai vista, parla di metamorfosi e proprio di quella si tratta: un cambiamento percettibile che la rende ancora più bella!

Ve la ricordate Noemi? La rossa che con la sua voce graffiante ha conquistato prima il pubblico di X-Factor e poi tutto il panorama musicale.

Ora ha cambiato stile, una metamorfosi come l’ha definita lei e sembra davvero irriconoscibile.

Un fascino che la rende irresistibile. Ciò che non ha modificato è il suo colore dei capelli, quel marchio distintivo che la rende facilmente riconoscibile.

‘Vai bene solo se vai bene a te’ scrive come didascalia del post e tagga il giornale Vanity Fair per il quale ha rilasciato l’intervista e ha scattato delle foto in cui si mostra in tutto il suo splendore.

La rinascita di Noemi

Ha vissuto un momento difficile la cantante romana e la risalita è cominciata durante il lockdown: “Mi sono persa: buio, anestesia emotiva, non provavo più alcuna passione per me stessa. Anche la musica, perfino la musica che sempre mi aveva dato conforto, non sapevo più dove andarla a cercare, come farmi trovare. Più perdevo il controllo della mia vita, più mi sfuggiva anche il mio corpo. Ho toccato il fondo“.

Parole dure quelle di Noemi ma finalmente sul suo volto è tornato il sorriso: “Non sono una che ha mai voluto cambiarsi i connotati. Mi sono sempre accettata con i miei difetti. Ma a un certo punto quello che ero diventata fuori non mi rappresentava più. Mi guardavo e pensavo: ‘Tu non sei questa’“.

Ma ha voluto precisare che il suo cambiamento non è avvenuto per compiacere la società o per seguire dei canoni di bellezza lei che ha sempre convissuto con i suoi difetti senza voler cambiare mai i connotati stavolta ha avuto bisogno di dimagrire perché non si sentiva più in pace con se stessa.

Lei che a 13 anni faceva il bagno con la maglietta perché si vergognava del suo fisico, lei che ama mangiare ed era la classica tipa da ‘hamburgerone a mezzanotte‘ oggi ha imparato a seguire un’alimentazione sana con l’aiuto di un nutrizionista e del supporto di suo marito Gabriele e finalmente si sente bella.

Un taglio definitivo con il suo passato che si può denotare anche dal fatto che ha cancellato tutte le foto antecedenti alla sua ‘metamorfosi’ dal profilo Instagram.