La nota conduttrice televisiva ed ex politica italiana pubblica uno scatto allo specchio per mostrare il suo nuovo taglio di capelli.

Nella didascalia, la De Girolamo scrive: “Si dice, solitamente, che una donna quando vuole la rivoluzione inizia dai capelli“.

E ancora: “Ma forse non è questo il caso… o forse si“. Cosa vorrà dire la conduttrice di Ciao Maschio con questa frase misteriosa?

Nunzia è bellissima: indossa una camicia bianca e moltissimi accessori.

Ha ricevuto più di 2.500 mi piace e 260 commenti: la foto è stata un successo!

Nunzia De Girolamo racconta alcuni momenti di disperazione: “Morivo dentro“

Nel corso di una puntata del programma Domenica In, Nunzia si è raccontata senza veli, soffermandosi su alcuni momenti bui della sua vita: “Ho mascherato la verità con un sorriso per 7 lunghi anni, per non pesare su mio marito e su mia figlia. Però in realtà lentamente morivo dentro. Se una persona non ha la famiglia, gli affetti veri, la tentazione di aprire quella finestra della disperazione è forte. Prima di giudicare le persone, forse bisognerebbe riflettere un po’, perché si rovinano vite“.

E ancora: “Ballando con le Stelle è stato il passaggio alla nuova vita. Dopo ho avuto altre proposte, ma nulla che sentissi mio“.

Nunzia De Girolamo è una donna forte, con una grande personalità: impossibile non amarla!