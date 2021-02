Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci: “Non abbiamo la certezza che il vaccino arrivi in tempo quindi ci affidiamo alla speranza”

E’ stato inaugurato a Palermo il primo dei nove Centri vaccinali anti Covid in Sicilia. A fare gli onori di casa il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci. La struttura, che si trova all’interno del padiglione 20 della Fiera del Mediterraneo, è stato realizzato dalla Protezione civile regionale. Al “taglio del nastro” presenti anche l’assessore alla Salute Ruggero Razza, il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, il presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè, il prefetto Giuseppe Forlani, il capo della Protezione civile Salvo Cocina e le massime autorità civili e militari del capoluogo.

Centro vaccini a Palermo: operative 60 postazioni, che nei prossimi giorni diventeranno 120.

Saranno al momento 60 le postazioni per l’inizio della campagna vaccinale alla Fiera del Mediterraneo di Palermo. Nei prossimi giorni però saranno potenziati e diventeranno 120. La struttura è suddivisa in cinque corridoi autonomi, in base al tipo di vaccino e quindi del target di utenza interessata. Sarà possibile vaccinare fino a 8 mila persone al giorno.

“Oggi salutiamo l’inizio della stagione della speranza, – dice il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci – vorrei dire della certezza, ma non abbiamo la certezza che il vaccino arrivi in tempo e quindi ci affidiamo alla speranza”. Poi aggiunge: “Stiamo procedendo come da calendario. Secondo il piano predisposto dal Governo Regionale, noi avremmo dovuto e dovremmo completare la campagna di vaccinazione entro l’estate. Le notizie che arrivano non sono incoraggianti, AstraZeneca ha comunicato la riduzione ulteriore del 50%. Chi doveva mantenere gli impegni non l’ha fatto, anche in sede di rapporti con l’UE. Noi siamo in attesa di partire alla grande. Intanto non deve mancare per noi”.

“Sono contento perché devo dire che la struttura è stata molto efficiente, molto veloce. Sono orgoglioso di ricevere il vaccino perché non voglio essere veicolo di contagio per gli altri. La cosa importante è vaccinarci tutti nel più breve tempo possibile”. Sono queste le parole di un operatore sanitario, al quale gli è stato sottoposto il vaccino Covid della Pfizer.