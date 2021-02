Terribile schianto in moto: padre perde la vita

Un padre 55enne ha perso la vita in un incidente in moto, avvenuto nella mattinata di ieri sulla via Emilia, in provincia di Pisa. La vittima lascia due figlie.

Ennesima tragedia sulle strade italiane. Un uomo di 55 anni è morto nella mattinata di ieri in un incidente avvenuto sulla via Emilia, in provincia di Pisa. La vittima, secondo quanto ricostruito era alla guida della sua moto quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato contro un furgone e successivamente contro un altro mezzo. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che non hanno potuto far nulla per il 55enne. La dinamica dell’impatto è al vaglio delle forze dell’ordine che si sono occupate dei rilievi di legge.

Pisa, tragico incidente in moto sulla via Emilia: padre 55enne perde la vita

Un uomo è morto ieri mattina, martedì 23 febbraio, in un tragico incidente consumatosi sulla via Emilia, all’Altezza di Ospedaletto, in provincia di Pisa. La vittima è Luca Giorgi, 55enne residente a Cascina che lavorava in una concessionaria di Ospedaletto. Il 55enne, secondo quanto riporta la redazione de La Nazione, viaggiava in sella alla sua moto, una Suzuki 1000 che, per cause ancora da accertare, ha prima impattato contro un furgone e successivamente contro un altro mezzo.

Sul luogo della tragedia sono arrivati, in pochi minuti, gli operatori sanitari della Croce Rossa, ma per il motociclista non c’è stato nulla da fare. Inutili i tentativi di rianimazione da parte dei medici che si sono dovuti arrendere costatandone il decesso.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale per i rilievi di rito utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, su cui è stata aperta un’inchiesta.

La notizia della morte di Giorgi, che lascia due figlie, ha sconvolto l’intera comunità di Cascina. Stando a quanto riporta La Nazione, le due figlie, una delle quali lavora nella stessa concessionaria di Ospedaletto, avevano già perso la madre, scomparsa prematuramente alcuni anni fa.

