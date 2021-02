La modella russa Polina Malinovskaya indossa un completo rosso che lascia senza fiato, un top corto e minigonna

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Polina Malinovskaya (@polinamalinovskaya)

Polina Malinovskaya in macchina cambia posa guardando la telecamera con sensualità, indossa un top rosso che mostra il seno e una minigonna. Polina condivide scatti sempre molto sexy dove mostra il suo fisico statuario in ogni posizione immaginabile. Bionda, occhi azzurri e lineamenti dell’est con curve mozzafiato. Incanta i suoi followers e li fa impazzire con le sue pose.

Polina Malinovskaya sulle spiagge di Dubai, spettacolo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Polina Malinovskaya (@polinamalinovskaya)

La bella modella si trova a Dubai ad infiammare le calde spiagge con i suoi bikini minuscoli. Viaggia in giro per il mondo per fare shooting bollenti e sensuali. Nei commenti la chiamano angelo, in effetti ha un viso celestiale. Su Instagram è seguita da 2,3 milioni di followers e le per contro segue solo 202 persone. Ha più interesse a farsi seguire lei e fari vedere che guardare gli altri. D’altronde come si fa a non seguirla e incredibilmente bella. Non sembra la classica bella russa impalcata però, da alcune foto trapela un animo molto ribelle e un carattere forte.

Si immortala mentre fa il gestaccio con le due mani ed è in bikini. E nelle stories appare sempre allegra che ride e scherza come una matta. Certo non dev’essere una tipa tranquilla. Al momento è tra le modelle più richieste, sopratutto per l’intimo chiaramente. Lei è classe 1998 quindi ha 22 anni, anche se ne dimostra di più ma è la storia che si ripete del giorno d’oggi. Le ragazze sembrano più grandi perché si atteggiano e per gli abiti che indossano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Polina Malinovskaya (@polinamalinovskaya)

Viene definita una delle donne più belle al mondo. La giovane è attiva su molti social media, vende su Depop e mostra contenuti hot nella piattaforma dedicata, alla quale possono accedere solo gli abbonati. Una millenials a tutti gli effetti che lavora nel mondo della moda ma anche sui social come accade oggi.