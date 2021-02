Sapete quanto guadagnano i calciatori? Tra quelli di serie A e C l’abisso

Sapete quanto guadagnano i calciatori? Le cifre non sono uguali per tutti, alcuni incassano quanto un lavoratore “normale”

I calciatori da sempre sono stati indicati come colore che guadagnano cifre da sogno senza fare nulla, se non tirare un calcio ad un pallone. È questa una delle definizioni più popolari per descrivere il calcio di alto livello, molto retribuito.

Per un cittadino “normale” le cifre incassate dai calciatori in una sola stagione sono difficili da raggiungere nel corso di un’intera vita, figuriamoci quelle poi racimolate per tutta la carriera. E non c’è da dargli torto ma bisogna anche fare una specifica molto importate.

Non tutti i calciatori guadagnano allo stesso modo. Di certo quelli di seria A portano a casa stipendi stratosferici, a differenza di quelli delle serie minori che le cifre stellari di calciatori del calibro di Cristiano Ronaldo le solo sognano. E allora vediamo nello specifico quanto guadagnano i calciatori.

Quanto guadagnano i calciatori? Le cifre del campionato

I guadagni dei calciatori non sono tutti uguali, l’abbiamo detto. Di certo quelli d serie A fanno girare la testa. Secondo i dati della FIGC, come riporta truenumbers.it nel 2018 sono stati 391 i calciatori più pagati della serie A che hanno dichiarato una retribuzione superiori ai 700mila euro lordi. Sono il 10% dei 3.963 calciatori professionisti che la federazione ha censito, dalla serie A alla C.

In totale tra i più pagati ce ne sono circa 900 che riescono a guadagnare tra 100 e 700 mila euro all’anno, per lo più in serie A. Guadagni più bassi per gli altri. Sono 449 i calciatori che incassano tra i 50 e 100 mila euro a stagione.

Sotto i 50 mila euro si piazza la maggioranza assoluta di tutti gli sportivi, 2.216 giocatori su 3.963, arrivando in basso, con 665 calciatori, probabilmente di serie C, che guadagnano meno di 10 mila all’anno.