Sabrina Salerno infiamma i social, slip e ventre scoperto: favolosa – FOTO

Sabrina Salerno ha condiviso uno scatto magnifico: la cantante indossa slip piccanti e ha il ventre totalmente scoperto .

Tutti vorrebbero conoscere il segreto di Sabrina Salerno. La cantante è bella, affascinante ed esplosiva proprio come 30 anni fa, anzi…meglio di 30 anni fa. La nativa di Genova è in splendida forma e continua a far sognare la sua platea di followers con scatti al limite del proibito.

La Salerno mette spesso in mostra il suo seno prorompente con costumini striminziti, completini focosi e scollature profonde. Nell’ultimo scatto che ha postato in rete, la 52enne indossa slip piccanti e ha il ventre totalmente scoperto. Se siete curiosi di guardare l’immagine, cliccate su successivo.

Sabrina Salerno, slip bollenti e ventre scoperto: meravigliosa