Sanremo 2021, Arisa annuncia un compagno di viaggio speciale

La terza serata del Festival di Sanremo sarà, come sempre, dedicata alle cover. Alcuni artisti in gara non saranno però da soli ma si esibiranno in duetto: Arisa ha annunciato oggi chi sarà il suo compagno di viaggio

È già stata annunciata la lista delle cover che gli artisti in gara porteranno sul palco dell’Ariston nel corso della terza serata del Festival di Sanremo, quella del giovedì. Come di consueto i cantanti non si esibiranno con i propri brani ma omaggeranno icone della musica italiana e canzoni che hanno lasciato un segno. Alcuni di loro hanno preferito continuare da solisti, altri invece si affiancheranno a colleghi e amici in duetto. Molti di questi sono stati già confermati, tuttavia giungono ancora delle sorprese, come nel caso di Arisa.

Il ritorno a Sanremo di Michele Bravi, in duetto con Arisa

La cover scelta da Arisa è “Quando“, celebre brano di Pino Daniele, inizialmente annunciata come esibizione singola. In realtà la cantante ha voluto tenere nascosta la sorpresa ancora per qualche giorno e oggi ha ufficializzato che non sarà da sola. Accanto a lei ci sarà un compagno speciale: si tratta di Michele Bravi che tornerà all’Ariston dopo due anni dalla sua ultima apparizione. Ad annunciarlo sono stati propri i due artisti tramite i loro profili Instagram.

“Ci sarò anche io sul palco di Sanremo quest’anno” -scrive Michele- “insieme alla voce della mia amica Arisa […] Grazie Ros di questo invito, tanto onorato di poter essere un pezzettino di questo tuo nuovo racconto“. Dal canto suo Arisa ha voluto ringraziare il cantante dedicandogli un messaggio nel quale fa riferimento ai titoli dei brani del suo ultimo album “La Geografia del Buio“. Il disco che ha decretato il ritorno sulla scena di Bravi e che ha debuttato al primo posto nella classifica di vendita.

“Mantieni il bacio, anche se non ci baceremo, e maneggiamo con cura a sette passi di distanza […] Ti voglio bene Mic, sei bello e speciale” -si legge nel post di Arisa- “la tua voce sa di terra bagnata e foglie spugnate dal temporale estivo, sei calore e mi fai stare bene“.

Arisa sarà una dei ventisei artisti in gara nella categoria dei Campioni e porterà sul palco il suo brano “Potevi fare di più“.