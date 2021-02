Sanremo 2021, scommesse sul toto vincitore: i favoriti e le quote

Come ogni anno sono partite le scommesse sul nome del vincitore del Festival di Sanremo: chi sono i favoriti di questa edizione e quali sono le quote

Martedì prossimo, 2 marzo, prenderà il via la 71esima edizione del Festival di Sanremo. Con ben 26 artisti in gara nella categoria dei Campioni e 8 per le Nuove Proposte, mai come quest’anno la protagonista indiscussa sarà proprio la musica. Un’edizione sicuramente particolare, anche in seguito alle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria, ma che si prospetta ugualmente ricca di emozioni.

Cinque le serate che vedranno Amadeus e Fiorello condividere nuovamente il palco dell’Ariston, accanto a loro ospiti e co conduttrici. Ma veniamo a loro, ai cantanti. Come ogni anno sono già partite le scommesse sul nome dei vincitori delle due rispettive categorie. Vediamo chi sono al momento i favoriti e le quote diffuse.

I favoriti alla vittoria del Festival di Sanremo e le quote

Una lista di cantanti, quella di quest’anno, davvero variegata che va a dipingere un quadro della scena musicale attuale. Non mancheranno vecchie conoscenze del Festival come Orietta Berti, Francesco Renga, Noemi e Annalisa. Ma ci saranno anche molti debutti nella categoria dei Campioni: da Random ad Aiello, da Gaia ai Maneskin, giovani artisti pronti a farsi conoscere da chi ancora non ha avuto modo di ascoltarli.

Si è già iniziato a scommettere su chi potrebbe aggiudicarsi la vittoria finale, sebbene i brani siano ancora sconosciuti ai non addetti ai lavori. Non sembra esserci un nome che spicchi in modo esponenziale ma al momento i più favoriti sono Colapesce e Dimartino, seguiti dal duo formato da Fedez e Francesca Michielin e dal gruppo dei Maneskin.

Di seguito le quote Snai diffuse:

Colapesce e Dimartino – 6.00

Annalisa – 15.00

Bugo – 12.00

Lo Stato Sociale – 15.00

Extraliscio feat Davide Toffolo – 25.00

Fedez e Francesca Michielin – 7.50

Francesco Renga – 25.00

Coma Cose – 10.00

Gaia – 20.00

Irama – 12.00

Fulminacci – 12.00

Madame– 10.00

Willie Peyote – 10.00

Orietta Berti – 75.00

Ermal Meta – 12.00

Fasma – 33.00

Arisa – 15.00

Giò Evan – 20.00

Maneskin – 7.50

Malika Ayane – 12.00

Aiello – 12.00

Max Gazzè e Trifluoperazina – 10.00

Ghemon – 20.00

La rappresentante di lista – 8.00

Noemi – 20.00

Random – 33.00

Per quanto riguarda la categoria delle Nuove Proposte, tra gli 8 artisti in gara è su Davide Shorty che gli scommettitori puntano maggiormente per la vittoria. A lui seguono Gaudiano e Wrongonyou. Vediamo di seguito le quote diffuse da Eurobet: