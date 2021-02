Selvaggia Roma in bagno… slip e tanta bellezza. Magica – FOTO

Selvaggia Roma fa sognare i fan di Instagram con un selfie in intimo da capogiro, che scalda l’ambiente e il cuore

Primo piano spettacolare per la showgirl, modella e concorrente dei reality show della Mediaset, Selvaggia Roma. I follower di Instagram, la piattaforma social dove è apparso un ritratto (tra le stories) da brividi non hanno trattenuto l’emozione per aver ammirato tutto o quasi di lei, avvolta in un’atmosfera di “succulenta” intimità.

D’altronde conosciamo Selvaggia come un “terremoto” da un punto di vista della personalità, come abbiamo potuto vedere in alcune performances da reality, come in occasione di Temptation Island e dei litigi con l’ex Francesco Chiofalo, piuttosto che come concorrente del GF 2020, protagonista in un “faccia a faccia” tra titani con Elisabetta Gregoraci.

La Roma ha fatto sempre discutere dovunque sia andata, ma in fondo la si può anche capire considerati i “crudi” precedenti familiari, dopo l’abbandono del padre, in merito al quale aveva tentato anche il suicidio

Selvaggia Roma fa sognare i fan con un selfie straripante

In vista dei precedenti più o meno turbolenti della sua adolescenza, Selvaggia Roma si dimostra ad oggi, una personalità molto schietta e senza “peli sulla lingua”. Dovunque vada trova sempre il modo di far parlare di sè, consapevole dei rischi, ma senza imbarazzo, nell’ottenere i meritati diritti.

Al cospetto di un’attitudine che strizza l’occhio all’estroversione vi è una modella e showgirl che non rinuncia mai a mettersi in mostra, per dimostrare a tutti il talento innato della seduzione. Nonostante il “caratterino” non affatto di semplice gestione ha detto la sua sull’amore, facendo prevalere i propri punti di vista.

A questo mood personale di presentazione si sposa alla perfezione una sensualità senza precedenti. Nell’ultima performance, via storia di Instagram si mostra super “bollente”. Un selfie da capogiro nel bagno di casa accende l’entusismo dei follower, per una bellezza che abbonda di “magìa” a prima vista.

Selvaggia Roma è davvero incontenibile in slip bianco, mentre attorno a sè, tutta l’atmosfera si surriscalda, dimostrando una bellezza senza eguali, condita da un fisico strepitoso e tatuato dappertutto.

A fronte di questo ritratto travolgente, la nostra “provocante” influencer e opinionista gossip ha lasciato tutti senza fiato. Aumentando i “giri di motore” di una sconfinata notorietà